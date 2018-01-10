Bu fırsat kaçmaz

İstanbul
'da konut sektöründe dönem dönem iniş çıkışlar olduğunu belirten Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum, "İstanbul'da konut fiyatları 2011'deki gibi dibi gördü, enflasyonun altında kaldı. Bu noktadan daha aşağıya inmesi mümkün değil. İddia ediyorum fiyatlar daha fazla düşmez. Bu nedenle alıcı için fırsat var diyebiliriz" dedi. 7-8 ay yeni oyuncu ve yeni projenin olmayacağının altını çizen Kurum, "Ama yıl sonuna doğru kıpırdanma başlar ve fiyatlar enflasyonun üstüne çıkar. Sektör her 5-6 yılda bir kendini düzenliyor. Şimdi İstanbul'da bu döneme girdi" diye konuştu.
2018'de hedef 7.2 milyar TL
2017 yılı içerisinde 1.1 milyon metrekare büyüklüğünde ve 7.7 milyar TL'lik satış gerçekleştirdiklerini belirten Murat Kurum, "2017'de 1.27 milyar TL değerinde arsa alımı gerçekleştirdik. 9 adet gelir paylaşım ihalesini başarı ile tamamladık. Bu ihalelerde yaklaşık 13 milyar TL'lik bir değer oluşturduk. 2018 için 7.2 milyar TL seviyesinde satış hedefimiz bulunuyor. Ayrıca 2018 yılı içerisinde 830 bin metrekare bağımsız bölüm satışı ve toplamda 1.8 milyar TL net kâr gerçekleştirmeyi amaçlıyoruz" dedi. İnşaatın 250 alt sektörü beslediğini belirten Kurum, "Sanayileşmeliyiz ama bu inşaatla eş zamanlı olmalı. Türkiye 3. çeyrekte yüzde 11.1 büyüdü. İnşaatın katkısı yüzde 20, sanayinin yüzde 14.8 oldu. Sanayi ve imalatın gayri safi yurtiçi hasıladaki payı 3. çeyrekte yüzde 35.1 oldu. İnşaatın ise yüzde 8.7" bilgisini verdi.
Alt gelire de proje geliyor
10
milyarlık bir iş hacmi oluşturacaklarını belirten Kurum, İstanbul'da Küçükçekmece
, Şişli, Bakırköy, Florya, Çekmeköy ve Bahçekent'te, Ankara Saraçoğlu'nda ve Samsun
'da yeni ihaleler düzenleyeceklerini söyledi. Az katlı binalar inşa edeceklerini belirten Kurum, "Çekmeköy ve Bakırköy 4 katlı, Şişli 8-12 katlı, Küçükçekmece 4-8 katlı Florya 3 katlı, Saraçoğlu'nda ise 2 katlı binalar inşa edilecek" dedi. Ağırlıklı olarak orta ve orta üstü gelir grubuna dönük projeler geliştirdiklerini belirten Kurum, 2018'de alt gelir grubuna dönük projeler geliştireceklerini kaydetti. Kurum, "Belli bölgelere yığılma olunca fiyatlar düşüyor. Tamamlanamama riski ortaya çıkıyor. Ada ada ya da mahalle mahalle ilerlemek gerek" dedi.
Lükse fren yüzde 10 indirim getirir
Lüks
üretimde frene basacaklarını açıklayan Murat Kurum, şunları söyledi: "2017'nin üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre inşaat malzemeleri yüzde 25.1 zamlandı. Konut fiyatları ise artmıyor. Bu maliyet artışlarını da hesaba katarak bu kadar lükse gerek olmadığına karar verdik. Mahal listeleri tavan yaptı. Sosyal tesislerde yok yok. Bunlar aidatları de etkiliyor. Evlerin içine dahi hamam yapıyoruz. Yer döşemesi, dış kaplama, pencere her alanda fazla lüks var. Avrupa'da ne evlerde ne otelde böyle lüks yok. Biz de yüklenici firmalara talimatı verdik, artık gereksiz lükse müsaade etmeyeceğiz. Mühendisliğe, mimari ve teknik kaliteye önem vereceğiz ama muhafazakar ve mütevazi projeler yapacağız" dedi. İnşaatta yapılacak lüks freni ile maliyetlerin yüzde 10 kadar düşeceğini belirten Kurum, "Biz bunu başlatınca diğer özel sektör firmaları da rekabet edebilmek için ayak uyduracak" dedi.