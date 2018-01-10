Karekodlu Çek'e "Kayıt Sistemi" özelliği geldi

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin katılımıyla gerçekleştirilen basın toplantısında Kredi Kayıt Bürosu Genel Müdürü Kasım Akdeniz, Karekodlu Çek Sistemi'ne eklenen yeni özellikler hakkında bilgi vererek, güncel verileri paylaştı.

Türkiye'de çekin, ticari hayat için son derece önemli ödeme araçlarından biri olarak yerini korumaya devam ettiğini belirten Akdeniz, çek ile yapılan dolandırıcılıkları önlemek adına 1 Ocak 2018 itibarıyla geçerli hale gelen yeni Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'İmza sahibi yetkili değil' itirazlarının ortadan kalkacağını açıkladı.

Akdeniz, çekin Türkiye açısından yaygın bir kredilendirme aracı olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"2017 yılında 21 milyon adet çek kullanılarak 720 milyar liranın üzerinde çek keşide edildi. Çekin ticari hayattaki önemi göz önünde bulundurulduğunda güvenli ve şeffaf ticaretin önünü açan Karekodlu Çek Sistemi ticaret hacminin artırılması ve buna bağlı olarak üretim ve istihdamda artış sağlanması noktasında hayati önem taşıyor. Karekodlu çeke yeni bir özellik olarak geliştirdiğimiz Karekodlu Çek Kayıt Sistemi sayesinde ise çeki keşide edip alacaklısına verdikten sonra yetkilisini değiştiren kurumların 'bu imza sahibi yetkili değil' itirazları da artık ortadan kalkacak."

Geçen yıl karekodlu çeke sahip kişi sayısının 400 bine, karekodlu çek yaprak adedinin ise 23 milyona ulaştığını aktaran Akdeniz, 2017'nin başında çeklerde karekodun zorunlu hale gelmesi ile dolaşımda olan çekler içindeki karekodlu çek oranının yüzde 50 seviyelerine ulaştığını söyledi.

"Karekodlu çek, hem keşidecinin hem de alacaklının haklarını güvence altına aldı." diyen Akdeniz, Karekodlu Çek Kayıt Sistemi'nin kullanımının da çok kolay olduğunu anlattı.

Akdeniz, "Çekin üzerindeki karekodu okutmak isteyenlerin akıllı cep telefonlarına Findeks Mobil Uygulamasını indirmesi gerekiyor. Bu uygulamayı indirip, tamamen ücretsiz şekilde Findeks üyeliği tamamlandıktan sonra, önce çeki kayıt edecek kişinin kimliğinin teyit edilmesi gerekiyor. Hemen ardından çekin üzerindeki karekod, uygulama aracılığı ile okutularak bilgilerin girilmesi ile kayıt işlemi tamamlanabiliyor." bilgisini paylaştı.