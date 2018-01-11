Fibabanka tamamen dijital olma yolunda

Fibabanka
'yı tamamen dijital bir banka
ya dönüştürme hedefleri olduğunu belirten Genel Müdür Ömer Mert, "Mevzuat elvermediği için dijital banka olamıyoruz. Mevduat toplama için şube zorunluğu var. Gerekli
yasal düzenleme olursa şubeleri kapatıp dijital hale gelebiliriz" dedi. Orta ölçekli bankaların ortasında olma hedefleri olduğunu da vurgulayan Mert, 2018'de bireysel müşteri sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2017 yılı sektör payı yüzde 0.7 civarında olan Fibabanka, ayrıca girişim sermayesi şirketi kurarak fintech start-uplara yatırım yapmayı hedefliyor. İki hafta içinde gerekli izinleri alarak ilk yatırımlarını başlatacaklarını söyleyen Mert, iki şirketle ortaklık konusunda anlaştıklarını belirtti.