Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Fibabanka tamamen dijital olma yolunda

tamamen dijital olma yolunda

Giriş Tarihi: 11.1.2018
Fibabanka tamamen dijital olma yolunda
'yı tamamen dijital bir ya dönüştürme hedefleri olduğunu belirten Genel Müdür Ömer Mert, "Mevzuat elvermediği için dijital banka olamıyoruz. Mevduat toplama için şube zorunluğu var. yasal düzenleme olursa şubeleri kapatıp dijital hale gelebiliriz" dedi. Orta ölçekli bankaların ortasında olma hedefleri olduğunu da vurgulayan Mert, 2018'de bireysel müşteri sayısını yüzde 50 artırmayı hedeflediklerini belirtti. 2017 yılı sektör payı yüzde 0.7 civarında olan Fibabanka, ayrıca girişim sermayesi şirketi kurarak fintech start-uplara yatırım yapmayı hedefliyor. İki hafta içinde gerekli izinleri alarak ilk yatırımlarını başlatacaklarını söyleyen Mert, iki şirketle ortaklık konusunda anlaştıklarını belirtti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Fibabanka tamamen dijital olma yolunda
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN