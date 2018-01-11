Özgener: İzmir’i teknoloji kenti yapacağım

Nisan ayında yapılacak İzmir Ticaret Odası
(İZTO) Başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu
(TFF
) eski Başkanı Mahmut Özgener
, düzenlediği basın toplantısıyla başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Böyle adaylıkların kişilere ciddi sorumluluklar yüklediğini belirten Özgener, "Söz konusu İZTO başkanlığı gibi önemli bir görevse bu sorumluluk çok daha büyüyor. Bu yüzden adaylık hayatımın hem en kolay hem de en zor kararı oldu" dedi.
TURİZMDEN DAHA FAZLA PAY
İzmir'i teknoloji konusunda Türkiye'nin merkezi haline getireceklerini söyleyen Özgener, seçilmesi halinde hayata geçireceği projelerle ilgili şu bilgileri verdi: "İnovasyon Üssü adı altında yenilikçi yatırımları üyelerimizle birlikte hayata geçireceğiz. İç ve dış turizmde payımızı artırmak adına markamızı yeniden konumlandıracağız. Ayrıca kentimiz ve bölgemizin en önemli özelliklerinden olan yemek kültürünü yerli ve yabancı turiste tanıtarak Yerel Gurme Köyleri kurulması gibi projelerle destek olacağız. Üyelerimizin Avrupa Birliği fonlarından maksimum oranda faydalanmaları için öncü çalışmalar başlatacağız." Konuşmasında genç işsizlik sorununa da değinen Özgener, "Odamızda gençlere yönelik sertifika programlarına yer vereceğiz" ifadelerini kullandı. Özgener, yapacağı işlerden birinin de dünyadaki ticaret odaları ile İZTO üyeleri arasında dijital entegrasyonu sağlamak olduğunu kaydetti. Özgener, "Çin'den Silikon Vadisi'ne kadar ticari ve kültürel ilişkilerimizi güçlendirecek, önemli Avrupa metropollerinde, Ortadoğu'nun önemli merkezlerinde İzmir'in varlığını hissettireceğiz" dedi.
SİYASETİ DÜŞÜNMÜYORUM BEN BİR İŞ VE SPOR ADAMIYIM
Mahmut
Özgener, henüz adaylık açıklamasında bulunmayan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş'ın yeniden aday olmasıyla ilgili ise "Ciddi bir rakip, çekişmeli bir seçim sürecini beraberinde getirir. Rekabetin olduğu her ortamda da kazanan kurum olur" değerlendirmesini yaptı. Başkanlık adaylığının hayatının en önemli kararlarından biri olduğunu vurgulayan Özgener, şöyle devam etti: "Böyle adaylıkların, nerede olursa olsun ciddi süreçler ve insanlara yüklediği büyük sorumluluklar var. Siyasetle ilgili ismim bir yerlerde geçiyor ama bugüne kadar siyaset yapmadım, siyasetle ilgili hiçbir şey de düşünmüyorum. Ben bir işadamıyım, sonra spor adamıyım."
ATÖLYE KENTLER
Tüm KOBİ
üretim atölyelerinin altyapı ve lojistik problemlerini çözerek Atölye Kentler oluşturacaklarını vaat eden Özgener, "Ara eleman sıkıntısını çözmek için yüksekokullarla işbirliği yapacağız" diye konuştu.