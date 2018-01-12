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25 milyon liralık ‘Korsan’ cezası

EMİR SOMER
EMİR SOMER Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2018
25 milyon liralık ‘Korsan’ cezası
Dünya genelinde piyasa değeri 68 milyar dolar olan ve taksilere alternatif olarak kullanılan '' uygulamasıyla korsan bir şekilde yolcu taşıyan 8 bini aşkın aracın sürücüsüne toplam 22 milyon 548 bin lira trafik cezası kesildi. Uber ile korsan taşımacılık hizmeti alan 8 bin 400 yolcuya da kesilen 292'şer liralık cezalarla birlikte 2017'de 'Uber' ve diğer korsan akıllı telefon uygulamalarını kullanan kişilere kesilen cezanın toplamı 25 milyon lira oldu. Geçen yıl 'Uber' kullanımı ve yazılan cezalar 2016 yılına göre iki kat arttı.
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25 milyon liralık ‘Korsan’ cezası
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