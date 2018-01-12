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Dominos çıkaracak

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Dominos ekmek arası çıkaracak
Türkiye'de 1.3 milyar liralık büyüklüğe ulaşan pizza pazarında yüzde 35'lik paya sahip olan Dominos Pizza, hedef büyüttü. Yeme-içme sektöründe toplam 50 milyar lirayı bulan pazardan pay almak isteyen şirket, pizzanın yanı sıra '' adını verdiği sandviçleri piyasaya sunacak. DP Eurasia Group CEO Aslan Saranga, açlık duyulan her anda akla gelmek istediklerini söyledi. 2017 değerlendirmesi de yapan Saranga, "Hemen her dükkânımızda çift haneli büyüme oranları yakaladık. 2017'nin özellikle ikinci çeyreğinden sonrası çok iyi geçti" dedi.
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Dominos ekmek arası çıkaracak
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