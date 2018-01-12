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Ispartakule’de 84 ay 0 faizle ev fırsatı

Giriş Tarihi: 12.1.2018
Ispartakule’de 84 ay 0 faizle ev fırsatı
İstanbul Ispartakule'de, GYO güvencesiyle Sıtar İnşaat, Aslan Yapı ve Torkam İnşaat ortaklığında geliştirilen Ebruli Ispartakule konut projesi 84 ay sıfır faizle satışa çıktı. 600 milyon lira satış değerine sahip projede 724 konut ve 52 cadde mağazası yer alacak. Konutta başlatılan 4'üncü seferberlik kampanyası kapsamında 3 ay boyunca uygulanacak 84 ay 0 faizli konut fırsatı projeyle birlikte start aldı. Projede 4 kat ile 28 kat arasında değişen bloklar inşa edeceklerini belirten Sıtar İnşaat İcra Kurulu Başkanı Müslim Güzel, "Daire fiyatları ise 446 bin liradan başlıyor. Teslimleri 2020'de yapacağız" şeklinde konuştu.

SEKTÖRE DESTEK VERİYORUZ
Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 84 ay 0 faiz kampanyası ile gayrimenkul sektörüne destek verdiklerini söyledi. Murat Kurum, projenin Emlak Konut'a ait bölgedeki son arsa üzerinde hayata geçtiğini belirtti.
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Ispartakule’de 84 ay 0 faizle ev fırsatı
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