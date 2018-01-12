MIPIM’in oyun kurucusu Türkiye olacak

MIPIM

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Dünyanın en önemli gayrimenkul fuarlarından MIPIM 2018, 13-16 Mart'ta Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenecek. Türkiye temsilciliğinin Alkaş tarafından yapılan fuara, Türkiye'nin bu yıl 1.600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e katılımcıyla çıkarma yapması planlanıyor. Alkaş Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş, Türkiye'nin bu yıl MIPIM 2018'de çok daha etkili bir şekilde temsil edileceğini söyledi. Alkaş, "Dünyada artık yeni bir oyun kuruluyor. Türkiye şehirleriyle, gayrimenkul şirketleriyle bu yeni dünya oyununda oyuncu değil, oyun kurucu olacak. MIPIM de bu iddianın ortaya konulacağı en doğru platformlardan biri" şeklinde konuştu. MIPIM 2018'de 500'e yakın şehirin temsil edileceğini belirten Alkaş, Balıkesir, Gaziantep, Hatay, İstanbul ve Beyoğlu'nun projeleriyle ilgi odağı olacağına işaret etti.Alkaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Oraya gidildiği zaman maksimum yabancı dil konuşan eleman getirilmesi ve önceden temaslar hazırlanarak oradaki takvimlerin ülkemizi, şehrimizi ve işimizi anlatmak için dolu dolu kullanılması gerekiyor. Şirketler bu işlere çok ciddi para harcıyor. Ama bakıyoruz ki herkes arazi. MIPIM'e gezmeye değil, iş yapmaya gidiyoruz." Alkaş Genel Müdürü Yonca Aközer de MIPIM 2017'de 3 bin 500 olan "B2B" sayısının 4 bine yükseltilmesinin hedeflendiğini vurguladı. Aközer, merhum İbrahim Çağlar'ın önderliğinde İstanbul Gayrimenkul Çadırı'nın İstanbul'un uluslararası arenadaki algısını pekiştirdiğini söyledi.20 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuara, 100 ülke ile 25 bini aşkın ziyaretçi katılacak.5 bin yatırımcı, 4 bin 500 geliştirici, 5 bin 400 portföy yönetimi, hizmet sektöründen 3 bin 600 şirket, bin 800 mimarlık şirketi ve 500 yerel yönetim yer alacak.Türkiye'nin bin 600 metrekarede 250 kuruluş ve 700'e yakın kişi ile temsil edilmesi bekleniyor.Uluslararası yatırımcıların merkezlerinden biri haline gelmeye hazırlanan İstanbul, bu yıl yine İTO tarafından temsil edilecek.BeyoğluBelediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan 25 proje ve 25 firma ile fuarda yer alacaklarını belirterek, yurtdışı tanıtımlarına ağırlık verdiklerini söyledi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de "Şehrin rekabet gücünü artıracak büyük yatırımları desteklemeye çalışıyoruz. Artık şehirler yarışıyor" dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Dursun Topçu ise 2016'da 300, 2017'de 685 metrekarelik İstanbul Gayrimenkul Çadırı ile fuarda yer aldıklarını belirtti.