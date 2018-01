Sabancı’da yatırım bitmez 2018’de 5 milyar TL’yi aşarız

S

BUGÜN NELER OLDU

abancı Holding CEO'su Mehmet Göçmen, 2018'de 5 milyar TL'nin üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. "Bizde yatırım hiç bitmez" diyen Göçmen, "Bunun önemli bir kısmı yine enerjide dağıtım alanına yapacağımız yatırımlar" dedi. Türkiye'nin 2017'de ekonomik olarak olumlu bir yıl geçirdiğini ifade eden Göçmen, "2018 de Türkiye'nin yüksek büyümeye devam edeceği bir yıl olacak. Biz kendi varsayımlarımızla bunu yüzde 5 civarı olarak aldık ama tabi sektörden sektöre değişiyor" dedi.Kordsa'nın geçtiğimiz haftalarda ABD'de imza attığı yatırıma değinen Göçmen, şöyle konuştu: " Uzay ve havacılık sektörlerine parça yapan bir fabrika olduğu için ABD'de iki fabrikası olan bir şirketi satın aldık. Onunla ilgili kapanış faaliyetleri devam ediyor. Her şey olumlu giderse ilk çeyreğin sonuna kadar fabrika tamamen bize geçmiş olacak. Bu yatırım buradan devam edecek. ABD'de attığımız adım teknoloji transfer i açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yeni düzende araştırma ve geliştirmeye hâkim olamayan firmalar çok fazla ayakta kalamayacak." Her şeyin 3- 5 senede değiştiği bir ortama girildiğini anlatan Göçmen, "Ancak teknolojisini geliştirebilenler ayakta durabilecekler. Sabancı Holding 'in de en büyük şansı bu. Bu Amerika'daki yatırımın başka bir iyi tarafı da Türkiye'de yerli ve milli uçak için şu anda projeler var. Onun teknolojisini Türkiye'ye transfer edebilirsek, Türkiye için de bir rekabet avantajıdır bu" dedi."2018 yılı yeni nesil işlerimizin hayata geçirilmesindeki yıl olacak" ifadelerini kullanan Göçmen şöyle devam etti: "2017 hazırlık yılıydı, 2018'de yenilikler sahaya inecek. Buradaki en önemli değer, bu hızlı değişen dünya koşullarında bizim yönetim anlayışımızdan insan kaynağına kadar her tarafa bakmamız gerekiyor."