Telekom sektörü yeniden doğacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nca (BTK) organize edilen, BTKariyer Günleri kapsamında ve BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan moderatörlüğünde, "Dinlenesi Fikirler" paneli düzenlendi. "Dinlenesi Hikâyeler" temasıyla düzenlenen etkinlikte, telekomünikasyon sektörünün devleri bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu
, "Önümüzdeki dönemde, telekominikasyon sektörünün yeniden doğuşu ve büyümesini göreceğiz" dedi. Vodafone Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Colman Deegan ise imkânsızlıkların, hayallerin önüne geçemeyeceğini, inanmanın ve çalışmanın bu noktada çok önemli olduğunu belirterek gençlere, "20'li yaşlardaysanız ilk olarak ne yapmak istediğinizi belirleyin, hedefleriniz olsun" tavsiyesinde bulundu.
HATALARI GENÇ YAŞTA YAPIN
Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Paul Doany sürekli eğitimin gerekliliğine işaret ederek, "Ne kadar çok hata yaparsanız, o kadar öğrenirsiniz. Başarısızlığa uğramaya hazırlanın. Eğer başarısızlığa hazırlıklı olmazsanız, hiçbir şey yapamazsınız. Hataları genç yaşta yapın" şeklinde konuştu.