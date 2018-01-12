Türk CEO’lar büyümeden umutlu

Danışmanlık firması KPMG'nin Küresel CEO
Araştırması'na göre Türkiye
'de CEO'lar önümüzdeki üç yılda yüzde 68 ile Türkiye ekonomisinin büyümesi konusunda umutlu. Küresel ekonominin büyümesi konusuna ise yüzde 48'lik bir oranla daha temkinli yaklaşıyor. Türk CEO'lardan şirketinin büyüyeceğine inananların oranı ise yüzde 100'a kadar çıkıyor. Yani tüm CEO'lar şirketinin büyüyeceğinden emin. Küresel ölçekte bin 261 Türkiye'de ise 25 CEO ile yapılan araştırma hakkında konuşan KPMG Türkiye Başkanı Murat Alsan, "Türkiye'deki Üst Yöneticilerin (CEO) yüzde 84'ü, dünyada ise yüzde 69'u sektörlerine güveniyor" dedi. Teknolojide çığır açan firmaları 'yıkıcı teknolojiler' olarak değerlendirdiklerini belirten Alsan, şunları kaydetti: "En dikkati çekici bulgu, CEO'ların yıkıcı teknolojilere yaklaşımı oldu. CEO'lar yıkımı fırsat olarak görüyor."