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Engelliye uygun fiyata telefon

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.1.2018
Engelliye uygun fiyata telefon
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, engelliler ve sosyal desteğe ihtiyacı olanlar için teknoloji seferberliği başlatıyor. Buna göre, bu bireylere uygun fiyatlarda ya da ücretsiz bilgi ve iletişim teknolojileri cihazlarının temin edilmesine yönelik projeler geliştirilecek. Bu kapsamda vergi indirimleri ve özel teknolojik cihazların geliştirilmesine çalışılacak. Kamu ve özel sektörün siteleri ve internetten sundukları hizmetler de engelli dostu hale gelecek.

ÇAĞRI MERKEZLERİ DEĞİŞECEK
Elektronik haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmecilerin çağrı merkezlerinden engellilerin daha iyi faydalanabilmeleri için çağrı merkezlerinde engellinin erişilebilirliğinin sağlandığı uygulamaların geliştirilmesi sağlanacak. Geniş bant hizmetlerine erişebilmek için özel yazılım ve donanıma ihtiyaç duyan engelli, yaşlı ve sosyal desteğe ihtiyacı olan grupların geniş bant kullanımının artırılabilmesi için eğitim imkânları yaygınlaştırılacak. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının internet sayfalarının ve internet üzerinden sundukları hizmetlerin engelliler tarafından erişebilir hale gelmesi için "Kamu İnternet Siteleri Rehberi Projesi" kapsamında hazırlanan rehber uygulamaya alınacak.
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Engelliye uygun fiyata telefon
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