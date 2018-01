Halk perakendenin ‘En iyileri’ni seçti

BUGÜN NELER OLDU

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) ve Akademetre Research Company tarafından her yıl gerçekleştirilen 1 Numaralı Markalar Araştırması'nın sonuçları, düzenlenen ödül töreni ile açıklandı. Oyuncu ve sanatçı Kadir Çöpdemir'in sunumu ve AYD Başkanı Hulusi Belgü 'nün ev sahipliğinde, bu yıl dokuzuncusu düzenlenen 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni'ne iş ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı. Törende konuşma yapan AYD Başkanı Hulusi Belgü şunları söyledi: "Bu akşam yine 'birlik olma' zamanı. Çünkü bu gece hepsi birbirinden değerli perakende markalarımızın halk tarafından değerlendirilerek layık görüldükleri ve ödüllerine kavuşacağı bir akşam. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın da etkisi ile ülkemiz her zaman birtakım zorluklarla mücadele etmek durumunda kalıyor. Fakat her seferinde alnımızın akıyla bu mücadeleden çıkıyoruz. İşte bu mücadele zamanlarında bile her geçen gün markalarımızın başarılarına şahit oluyoruz. Bu başarıların başında da özellikle yurtdışına açılma planları yapan, yurtdışındaki mevcut mağaza sayısını artırmayı amaçlayan markalarımızın başarıları geliyor. AVM 'lerimizde yabancı markalarla aynı rekabet ortamında bulunup deneyim kazanarak bugün yurtdışına açılan markalarımız hepimiz için gurur kaynağı... Bu sebeple bizim gönlümüzde tüm markalarımız 1 numara."Kafe kategorisinde birinci seçilen Mado'nun Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, "Geçmişi olan bir markayız. Dedelerin, anneannelerin hikâyelerinde Mado var. Nesilden nesile gelen bir markaya halk da değerini veriyor" dedi. Mado Yönetim Kurulu Üyesi Atila Kanbur ise, gelenekselliği yenilikle birleştirdiklerini ve müşterilerle bir bağ kurdukları için halkın bunu takdir ettiğini kaydetti. Şirketin diğer yönetim kurulu üyesi Erdal Kanbur ise, "Türkiye'nin ilk şeker ilavesiz, vegan dondurmalarını ürettik. Yine ilk kez şişede pastorize salep üreten marka olduk. Ürünlerimizde ve üretimimizde hala katkı maddesi kullanmıyoruz. Bunu yapan şirket çok azdır. İşte halk bu yüzden bizi ödüllendirdi" diye konuştu. Erkek giyim de birinci seçilen Kiğılı'nın Genel Müdürü Hilal Suerdem ise, Türk halkının alım gücüne uygun kalitesi yüksek satış politikasıyla halkın gönlünde yer edindiklerini, herkesin reklamdan kıstığı dönemde tersi bir stratejiyle hareket ederek görünürlüklerini artırdıklarını söyledi. Bu şekilde halka kendilerini doğru anlattıklarını ifade eden Suerdem, "Tüketici zaten gayet akıllı ve bilinçli. Dolayısıyla gösterdiğimiz özeni algıladı ve bizi en iyi erkek giyim markası seçti" diye konuştu. 2018'de ise olmadıkları lokasyonlarda mağaza açmayı hedeflediklerini vurgulayan Suerdem, "Tüketicinin ayağına gitmek istiyo- ruz. Bunun yanında yurtdışında da konsept mağazalar açarak büyüyeceğiz" bilgisini verdi. Perakende sektörüne ilişkin 15 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, 1993 yılında Türkiye'nin ilk ve en büyük hipermarketi olarak açılan ve bu yıl 25'inci yılını kutlayan CarrefourSA İçerenköy'e '25 Yıllık Mükemmelik, Sürdürülebilirlik ve Başarı Onur Ödülü' takdim edildi.AYDBaşkanı Hulusi Belgü, "Bu yıl 9'uncusunu gerçekleştirdiğimiz 1 Numaralı Markalar Ödül Töreni artık perakende markalarımızın heyecanla beklediği ve perakende sektöründeki ortaklarımızla bir araya gelme fırsatı yakaladığımız bir etkinlik" dedi. Araştırmalarda özel aday belirlenmiyor ve sorular bağımsız olarak halka soruluyor. Birinciler Türkiye genelinde 14 ilde bin 67 kişi ile yüzyüze yapılan görüşmeler sonrası tamamen halkın seçtiği markalar üzerinden belirleniyor. Bu tip organizasyonların, bir sinerji yarattığının altını çizen Belgü, "Bunun da hem markalarımız hem de sektörümüz için bir motivasyon kaynağı olduğu da su götürmez bir gerçek" diye konuştu.