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, Türkiye-ABD Başkanı oldu

Giriş Tarihi: 13.1.2018
Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı oldu
Türkiye-ABD 'nin yeni başkanı işadamı oldu. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) önceki gün yapılan İş Konseyleri Olağan Genel Kurulu'nda toplam 142 iş konseyinin 66'sının başkanı değişirken, 76'sı aynı kaldı. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanlığı'na da Mehmet Ali Yalçındağ seçildi. 1985 yılında kurulan TAİK'in Türkiye-ABD ilişkilerini ilerletmek için çalışacağını vurgulayan Yalçındağ, "Türkiye ile ABD arasındaki siyasi, ekonomik ve ticari ilişkiler zaman zaman farklı viteslerde bulunuyor. İş dünyasının temsilcileri olarak öncelikli amacımız, görüş ve öncelikler açısından farklılıkları en aza indirmektir" dedi.
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Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-ABD İş Konseyi Başkanı oldu
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