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’ye modeli

ZÜBEYDE YALÇIN
ZÜBEYDE YALÇIN Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 14.1.2018
Cumhurbaşkanı 'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıda Makine Kimya Enstitüsü'nün () çok hantal bir yapı olduğunu belirterek, "Mevcut yönetimden bir şey olmaz. Bu yapıyla kurumdan da bir şey çıkmaz. Oraya el atacağız" dediği öğrenildi. Erdoğan, kurumu baştan sona yenileyeceklerini, TAİ ve tarzı bir yenilenmeye gideceklerini söyledi. Erdoğan, Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nı Cumhurbaşkanlığı'na bağladıklarını hatırlatarak, "Savunma Sanayii İcra Komitesi'nde bu konular konuşuluyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda AK Parti Kırkkale Milletvekili Ramazan Can da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin hemen dibinde fişek fabrikası bulunduğunu, bunun doğru olmadığını belirterek, "Fabrikayı 'ye taşıyabilirsiniz" önerisi getirdi. Erdoğan bu öneriyi not aldı.
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MKE’ye ASELSAN modeli
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