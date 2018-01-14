MKE’ye ASELSAN modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın
milletvekilleriyle yaptığı
toplantıda Makine Kimya
Enstitüsü'nün (MKE
) çok
hantal bir yapı olduğunu
belirterek, "Mevcut yönetimden
bir şey olmaz. Bu
yapıyla kurumdan da bir
şey çıkmaz. Oraya el atacağız"
dediği öğrenildi.
Erdoğan, kurumu baştan
sona yenileyeceklerini, TAİ
ve ASELSAN
tarzı bir yenilenmeye
gideceklerini söyledi.
Erdoğan, Savunma
Sanayii Müsteşarlığı'nı
Cumhurbaşkanlığı'na bağladıklarını
hatırlatarak,
"Savunma Sanayii İcra
Komitesi'nde bu konular
konuşuluyor" ifadelerini
kullandı.
Toplantıda AK Parti
Kırkkale Milletvekili
Ramazan Can da
Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi'nin hemen dibinde
fişek fabrikası bulunduğunu,
bunun doğru olmadığını
belirterek, "Fabrikayı Kırıkkale
'ye taşıyabilirsiniz"
önerisi getirdi. Erdoğan
bu öneriyi not aldı.