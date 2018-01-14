Taşeron işçi memurluk için başvurabilecek

Milyonlarca taşeron işçisi kamuya geçiş için başvuruda bulunurken, çağrı merkezi çalışanları hizmet vermeye devam ediyor. Yeni dönemde sözleşmesi askıda olanlara geçiş hakkı verildiği gibi kadroya geçtikten sonra askere gidenlerin kadro hakkı da saklı tutulacak. İşçi kadrosuna geçenler KPSS atamalarında memurluk ya da sözleşmeli alım için tercihte bulunabilecek. Yerleştirilmeleri durumunda da istifa ederek memur ya da sözleşmeliye geçiş yapabilecek. Sözleşmesi askıda bulunanlar da kadroya geçiş yapacak. Sınavı geçip güvenlik soruşturmasını aşanlar 2 Nisan'da kadrolu olacak.

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