22.3 milyarlık şirket evliliğine onay çıktı

Rekabet
Kurumu tarafından
geçen yıl rekabet
mevzuatı gereğince
incelenen
birleşme ve devralmaların
toplam
işlem bedeli yaklaşık
22 milyar 310
milyon lira oldu.
Kurumun internet
sitesinde yayımlanan
2017 Yılı
Birleşme-Devralma
Görünüm
Raporu'ndan derlenen
bilgilere göre,
geçen yıl Rekabet
Kurumu'na toplam
184 işlem bildirildi.
Bu işlemlerden
90'ında hedef
şirket veya işlem
konusu ortak girişim,
Türkiye yasalarına
göre kurulmuş
şirketlerden
oluştu. Bu dönemde
5 özelleştirme
işlemi de değerlendirmeye
alındı.
Tüm tarafları sadece
yabancı kökenli
olan birleşme ve
devralmaların toplam
işlem değeri
yaklaşık 6 milyar
lira, işlem tarafları
Türk ve yabancı
şirketler için işlem
değeri ise yaklaşık
11 milyar lira olarak
gerçekleşti.