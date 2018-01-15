Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > 22.3 milyarlık şirket evliliğine onay çıktı

22.3 milyarlık şirket evliliğine onay çıktı

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Rekabet Kurumu tarafından geçen yıl rekabet mevzuatı gereğince incelenen birleşme ve devralmaların toplam işlem bedeli yaklaşık 22 milyar 310 milyon lira oldu. Kurumun internet sitesinde yayımlanan 2017 Yılı Birleşme-Devralma Görünüm Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, geçen yıl Rekabet Kurumu'na toplam 184 işlem bildirildi. Bu işlemlerden 90'ında hedef şirket veya işlem konusu ortak girişim, Türkiye yasalarına göre kurulmuş şirketlerden oluştu. Bu dönemde 5 özelleştirme işlemi de değerlendirmeye alındı. Tüm tarafları sadece yabancı kökenli olan birleşme ve devralmaların toplam işlem değeri yaklaşık 6 milyar lira, işlem tarafları Türk ve yabancı şirketler için işlem değeri ise yaklaşık 11 milyar lira olarak gerçekleşti.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
22.3 milyarlık şirket evliliğine onay çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN