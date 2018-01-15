22.3 milyarlık şirket evliliğine onay çıktı

BUGÜN NELER OLDU

RekabetKurumu tarafındangeçen yıl rekabetmevzuatı gereğinceincelenenbirleşme ve devralmalarıntoplamişlem bedeli yaklaşık22 milyar 310milyon lira oldu.Kurumun internetsitesinde yayımlanan2017 YılıBirleşme-DevralmaGörünümRaporu'ndan derlenenbilgilere göre,geçen yıl RekabetKurumu'na toplam184 işlem bildirildi.Bu işlemlerden90'ında hedefşirket veya işlemkonusu ortak girişim,Türkiye yasalarınagöre kurulmuşşirketlerdenoluştu. Bu dönemde5 özelleştirmeişlemi de değerlendirmeyealındı.Tüm tarafları sadeceyabancı kökenliolan birleşme vedevralmaların toplamişlem değeriyaklaşık 6 milyarlira, işlem taraflarıTürk ve yabancışirketler için işlemdeğeri ise yaklaşık11 milyar lira olarakgerçekleşti.