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’un hisseleri hükümete geçecek iddiası

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Binladin Group’un hisseleri hükümete geçecek iddiası
devletinin, ülkenin en büyük inşaat şirketi olan Saudi 'a el koyacağı bildirildi. Şirketin sahibi olan Bin Ladin ailesinin bazı üyeleri, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında. Bu hisselerin devri ile tutuklu bulunanların serbest kalabileceği de belirtiliyor. Ancak dün bu iddialar Binladin Group'tan açıklama geldi. İddiaları yalanlayan şirket 'hissedarlarımızın özel şirketi olarak devam edeceğiz' açıklaması yaptı. 100 binden fazla çalışanı bulunan Binladin Group, hükümetin kalkınma projeleri açısından da kritik öneme sahip.
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Binladin Group’un hisseleri hükümete geçecek iddiası
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