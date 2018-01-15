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ne kadar? (15 Ocak 2017)

yeni haftanın ilk işlem gününe 3,75 civarında başladı

Giriş Tarihi: 15.1.2018 09:25 Güncelleme Tarihi: 15.1.2018 09:27
Dolar ne kadar? (15 Ocak 2017)

ın küresel piyasalarda düşüşüne paralel içeride de dolar/TL'de düşüş görülüyor.

Bankalararası piyasada dolar yeni haftaya 3,75 civarında başladı. Euro/TL ise 4,58 seviyesinde hareket ediyor.

Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen dolar endeksi, bugün 90.857'ye kadar gerileyerek Ocak 2015'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) aşırı gevşek para politikasını sıkılaştırmaya hazırlandığı beklentisiyle değer kazanan euro, dolar karşısında Aralık 2014'ten bu yana en yüksek seviye olan 1,22 dolarda seyrediyor.

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Dolar ne kadar? (15 Ocak 2017)
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