Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Katar’dan 2-3 milyar $ pay almak istiyoruz

’dan 2-3 milyar $ pay almak istiyoruz

Giriş Tarihi: 15.1.2018
Katar’dan 2-3 milyar $ pay almak istiyoruz
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği () Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, 'ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, "Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz" dedi. MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar'ın, 17-19 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceğini belirten Kaan, "İnşaat, mobilya, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren 150'ye yakın üyemizle Katar'da güzel bir fuar gerçekleştireceğiz" dedi.
piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Katar’dan 2-3 milyar $ pay almak istiyoruz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN