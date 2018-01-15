Katar’dan 2-3 milyar $ pay almak istiyoruz

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD
) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Katar
'ın medikal, inşaat ve gıda başta olmak üzere 5 milyar dolara yakın ithalatı olduğunu belirterek, "Biz buradan en az 2-3 milyar dolar pay almak istiyoruz" dedi. MÜSİAD'ın ana partnerliğini üstlendiği 2. Expo Turkey by Qatar'ın, 17-19 Ocak'ta Katar'ın başkenti Doha'da düzenleneceğini belirten Kaan, "İnşaat, mobilya, gıda ve enerji gibi alanlarda faaliyet gösteren 150'ye yakın üyemizle Katar'da güzel bir fuar gerçekleştireceğiz" dedi.