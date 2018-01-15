Otoda patent savaşları

Otomotiv dünyası büyük değişime hazırlanıyor. Fosil yakıtlarla çalışan otomobiller yerini, kısa süre içinde elektrik ve hidrojenle çalışan otomobillere bırakacak. Ayrıca otonom yani sürücüsüz otomobiller yollara çıkacak. Otomotiv markaları bu büyük değişim için Ar-Ge yatırımlarına hız verdi. 2010-2015 arasında hibrit ve elektrikli araçlarla ilgili yapılan çalışmalarda en çok patente Alman firmalarının sahip olduğu dikkat çekiyor. Hibrit teknolojisiyle ilgili patentlerin yüzde 32'si, elektrikli teknolojisiyle ilgili patentlerin yüzde 34'ü Almanlara ait. Bu dönemde Japon firmaları, hibrit patentlerinin yüzde 27'sini, elektrik patentlerinin yüzde 23'ünü aldı. Hibrit patentlerinin yüzde 17, elektrik patentlerinin yüzde 18'i Amerikalı firmalara ait. Diğer patent sahibi ülkeler ise Güney Kore, Fransa ve Çin oldu.

18 MİLYAR EURO

Dünyadaki otonom sürüş konusundaki patentlerin yüzde 52'si Alman otomotiv sanayisine ait. Almanya'yı Amerika ve Japonya izliyor. Bu dönemde Alman firmaların otonom sürüş için harcadığı para ise 18 milyar euroyu buluyor.

OTOMOTİVCİLER DIŞINDA BİR TEK GOOGLE VAR

VDA verilerine göre 2010'dan bu yana otonom sürüş konusunda Ar-Ge çalışması yürüten 10 firma içinde Bosch 545 adet patentle birinci sırada yer aldı. Listede otomotiv üreticisi olmayan iki firma dikkat çekti. Lastik markası Continental, 277 patent ile üçüncü, Google ise 198 patentle beşinci oldu.

ALMANLAR PATENT SAYISINDA ÖNDE

Bosch 545

Audi 292

Continental 277

GM 246

Google 198

VW 184

Toyota 166

Daimler 156

BMW 142

Ford 103