Piyasalar TCMB'yi bekliyor

Uluslararası borsalar, artan risk iştahı ile geçen hafta etkili olan pozitif seyrini Asya piyasaları ile yeni haftaya da taşıdı. Bu hafta ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Bej Kitap Raporu ve Avrupa'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışının piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor. Analistler, ABD'de bugün resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, yurt içinde bugün açıklanacak işsizlik ve perşembe günkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının takip edileceğini bildirdi.

ABD'de cuma günü açıklanan çekirdek enflasyon verisinin yüzde 1,8 ile beklentileri aşması sonrası borsalar rekorlara devam ederken, dolar endeksi yaklaşık yüzde 1 gerileyerek 91'in altına indi. Cuma günü Dow Jones endeksi yüzde 0,89, S&P 500 endeksi yüzde 0,67 ve Nasdaq endeksi de yüzde 0,68 değer kazanarak tüm zamanların en yüksek kapanışlarını gerçekleştirdi.

Avrupa tarafında, avrodaki değerlenmeye karşın pay piyasalarının cuma günü yükseliş eğilimini sürdürmesi dikkati çekti. Geçen haftanın son işlem gününde Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,32, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,52 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,20 artış kaydetti.

Yeni haftaya pozitif başlayan Asya tarafında, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazandı.

Yurt içinde, geçen hafta küresel pay piyasalarından negatif ayrışarak haftalık bazda yüzde 1,71 değer kaybeden BIST 100 endeksi, cuma günü 114.645 puandan kapandı. Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 112.500 puanın üzerinde kaldığı sürece yükseliş eğilimini sürdüreceğini ifade ederek, bu hafta TCMB PPK toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.