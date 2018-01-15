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Yüksek maaş formülü Emeklilikte yüksek maaşı, çalışırken garanti edebilirsiniz. Tavandan prim, brüt ücret, ikinci sigortalılık, SSK ’dan emeklilik gibi formüllere uyulursa, emeklilikte rahat ediliyor. Emekli olunduktan sonra ise maaş artışları kuruma göre farklılık gösteriyor

Giriş Tarihi: 15.1.2018