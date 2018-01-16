Dünya KOBİ’leri için yazacak

Son dönemin en stratejik sektörlerinden biri haline gelen yazılımda Türk firmaları göz dolduran küresel başarılara imza atıyor. Türk yazılım firmalarının bu başarıları KOBİ
'ler için de önem taşıyor. Uluslararası standartta yerel motifli yazılımlar sayesinde hem dışa bağımlılık azalıyor, hem de KOBİ'ler küresel arenada rekabet gücünü artırabiliyor. Bu anlamda sektörünün ilklerinden olan Logo Yazılım
, Romanya ve Hindistan
üzerinden dünyaya açılmayı başardı. KOBİ pazarın en büyük oyuncusu konumundaki şirket, 2017'nin ilk 9 ayında yüzde 57'lik büyüme grafiğine ulaştı.
Logo'nun 2017'de Türkiye faaliyetleri için 56 milyon TL olan Ar-Ge bütçesi, yurtiçi satış gelir hedefinin yüzde 30'unu oluşturuyor. Öte yandan Romanya merkezli Total Soft şirketinin tamamını 30.3 milyon euro bedelle satın alan Logo Yazılım, yurtdışı pazarlarda büyümek için fırsat yaratmayı ve Türkiye'deki KOBİ deneyimini dünyaya taşımayı amaçlıyor.
HİNDİSTAN'A UZANDI
Logo Yazılım ayrıca Hindistan pazarında faaliyet göstermek üzere ana hissedarı olduğu Logo Infosoft Business Technology Private Limited unvanlı şirketi, GSF Software Labs LLC firmasıyla birlikte kurdu.
Yerli yazılım firmalarının KOBİ'lerin gelişmesinde büyük öneme sahip olduğuna vurgu yapan Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Tuğrul Tekbulut, "Yazılımlarda dünya markaları tek tip standartlar sunarken biz daha esnek alternatifler üretebiliyoruz. Türkiye'nin ticaret genetiğine ve başarı kodlarına göre yazılımlar geliştiriyoruz. Bu da özellikle KOBİ'lerin daha hızlı olmasını sağlıyor" dedi.
Logo'nun sektörün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olduğunu söyleyen Tekbulut, şöyle devam etti: "Yazılım sektörünü bir nevi sanayileştirmeyi başardık. Bu da bize ve KOBİ'lere ciddi avantajlar getirdi. Hedefimiz bu başarıyı küresel ligde de sürdürmek."