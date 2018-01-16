FETÖ sanığı iş adamlarının tahliyesine "yetersiz etkin pişmanlık" itirazı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, savcılık tarafından mahkemeye sunulan itiraz yazısında, 2 madde halinde tutuklanma talepleri reddedilen 4 sanık ve tahliye edilen 6 sanık hakkında iddialara yer verildi.

Yazının ilk maddesinde, mahkemece ev hapsi ve kefaletle tahliye edilen 6 sanığın halen örgütte etkin rol aldıkları, bazılarının mahkeme salonunda verdikleri ifadelerin etkin pişmanlık hükümleri kapsamında değerlendirilemeyeceği belirtilerek, "Tahliye edilen iş adamları E.K, T.B, C.R, S.Ç, V.V, S.D'ye isnat edilen suçun katalog suçlardan olduğu, sanıkların müsnet suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunduğu, isnat edilen suçun kanunda gösterilen ceza miktarı ile tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu değerlendirilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca itirazda, sanıklardan C.R, S.Ç, E.K. ve T.B'nin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmasının usule uymadığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Etkin pişmanlıkta bulunduğu bildirilen sanıklar C.R, S.Ç, E.K. ve T.B'nin mahkemece alınmış yeni bir ifadelerinin bulunmaması, başsavcılık tarafından etkin pişmanlık kapsamında alınmış bir ifadelerinin dosya içinde yer almaması, mahkemedeki savunmalarında itiraflarda bulunmalarının etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması için yeterli olmaması, sanıkların zaten bilinen ve haklarında soruşturma yürütülen kişiler ve konularla ilgili beyanda bulunmaları, bu ifadelerinin örgütün dağılmasına ve mensuplarının yakalanmasına katkı sağlamayacağı, sanıkların duruşmadaki ifadeleri etkin pişmanlık için yeterli olsaydı, bu ifadeleri verdikten hemen sonra tahliye edilmelerinin gerektiği, oysa mahkemece de ifadeleri yeterli görülmediğinden hemen tahliye edilmedikleri, ayrıca iddianamede isimleri geçen tanıkların henüz duruşmada dinlenmemeleri, sanıkların örgüt içindeki konumları ve sosyal statüleri dikkate alındığında tanıkları etkileme imkanlarının mevcut bulunması sebebiyle bu sanıkların tahliyesi yönündeki karar usul, yasa ve dosya kapsamına uygun değildir."

HAKLARINDAKİ TUTUKLANMA TALEBİ REDDEDİLEN 4 İŞ ADAMI

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 8. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen 4 tutuksuz sanığın tutuklanma talebini mahkeme heyetinin reddetmesine de itiraz edildi.

İtiraz yazısında, tutuksuz sanıklar F.K, E.A, H.G. ve Ş.U'nun soruşturma aşamasında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandırılarak tahliye edilmelerinin yasaya aykırı olduğu belirtilerek, "Sanıkların soruşturma aşamasında etkin pişmanlıktan faydalanmak amacıyla vermiş oldukları ifadelerin yetersizliği nedeniyle tahliyelerinin usulsüz olduğu, diğer taraftan sanıkların örgüt içinde etkin bir pozisyonda bulundukları ve ifadelerden anlaşıldığı üzere, pişmanlıklarının söz konusu olmadığı, eylemlerini tahliye sonrasında da devam ettirdikleri kendi savunmaları ve dosya içeriğindeki diğer sanık savunmaları ve tanık beyanlarından anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

"ETKİN PİŞMANLIKLA UYUŞMAYAN..."

Yazıda, mahkemece, "sanıklar hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanması ihtimalinin bulunması, sanıkların savunmasının alınmış olması, asıl olanın tutuksuz yargılama olması, bu zamana kadar sanıkların yargılama sürecinden kaçmamış olmaları, yeniden tutuklanmalarına hak verdirecek şekilde hukuki durumlarında değişiklik bulunmadığı" sebepleriyle tutuklanmalarının reddedildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Sanıkların mahkeme huzurunda yapmış oldukları savunmaları incelendiğinde, genel olarak atılı suçlamayı kabul etmeyen, örgüt üyesi, örgüt yöneticisi olduklarını inkara yönelik etkin pişmanlık ifadeleri ile uyuşmayan beyanlarda bulundukları anlaşıldığından tahliyelerinin usulsüz, tutuklulukta geçirdikleri sürenin yetersiz olduğu anlaşılmıştır. İtiraz nedenleri doğrultusunda itirazımızın kabulüne, sanıklar E.K, T.B, C.R, S.Ç, V.V, S.D, F.K, H.G, E.A. ve Ş.U'nun ilgili kanun maddeleri gereğince tutuklanmak üzere haklarında yakalama emri düzenlenmesine, mahkemeniz aksi görüşte ise itirazlarımızın incelenmesi için dosyanın, itirazı inceleme mercii olan Bursa 9. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar verilmesi kamu adına talep olunur."