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Genç yetenekler bir günlüğüne yönetimine katıldı

’in, yeni nesil profesyoneller için hayata geçirdiği GNÇYTNK programı, üçüncü dönem başvuruları hızla sürüyor. Geçtiğimiz iki yılda yaklaşık 110 bin gencin başvurduğu, 390 kişinin işe başladığı GNÇYTNK programı, gençlere ezber bozan bir kariyer deneyimi sunuyor. Bu kapsamda 2016 yılında genç yetenek olan Didem Dinçal ile 2017 yılında programla Turkcell’e katılan Cihan Celayir, benzerine az rastlanır bir deneyim yaşadılar. İki genç yetenek, bir günlerini Turkcell Genel Müdürü ile geçirdiler.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 16.1.2018 15:54
Genç yetenekler bir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı

Geçen iki yılda yaklaşık 110 bin gencin başvurduğu, 390 kişinin işe başladığı GNÇYTNK programı, gençlere kariyer deneyimi sunuyor.

Bu kapsamda 2016 yılında genç yetenek olan Didem Dinçal ile 2017 yılında programla 'e katılan Cihan Celayir, bir günlerini Turkcell Genel Müdürü ile geçirdiler.

Genç yetenekleri Turkcell Genel Müdürü ile buluşturan program, sabah 05.00'te başladı. Akşam 20.00'ye kadar süren yoğun günde GNÇYTNK'ler, çok sayıda toplantı ve görüşmeye katıldı. Böylece Turkcell'in üst düzey yöneticilerinin iş süreçlerine şahit oldular.

Yönetici bakış açısıyla şirketi gözlemleyen Dinçal ve Celayir, program sırasında bir fikirlerini de sunma fırsatı buldu. Hazırlanan filmle gençlerin beklentilerinin aksine yoğun tempoyla geçen bu zorlu günün öyküsü anlatıldı

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Genç yetenekler bir günlüğüne Turkcell yönetimine katıldı
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