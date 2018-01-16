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’ın devleri Türk iş dünyasıyla buluşacak

Expo Turkey By Qatar, yarın ikinci kez kapılarını açıyor. Organizasyona yaklaşık 110 Türk firması katılacak

Giriş Tarihi: 16.1.2018
Katar’ın devleri Türk iş dünyasıyla buluşacak
Türkiye- arasındaki ilişkilerin artması yönünde atılan en önemli adımlardan birisi olan Expo Turkey By Qatar, yarın ikinci kez kapılarını açıyor. 2. Expo Turkey by Qatar MÜSİAD Ana partnerliğinde, 17-19 Ocak 2018'de Doha Exhibition and Convention Center'da (DECC) düzenlenecek. Geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen Expo Turkey by Qatar Fuarı ikinci yılında Katar ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Başta gayrimenkul sektörü olmak üzere inşaat, bilişim, makine, gıda, sağlık turizmi sektörlerinin öncü şirketlerinin yer alacağı 2. Expo Turkey by Qatar'a bu yıl yaklaşık 110 Türk firması katılacak.
Katar ile Türkiye'yi bölge ekonomisinin işbirliği merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen Expo Turkey by Qatar Fuarı, iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki katına çıkarılmasına katkı sağlarken, diğer yandan ortak yatırımlara zemin hazırlayarak dost ve kardeş ülke Katar'ı bir ticaret kapısı olarak konumluyor. Bu yıl Doha'nın şehir merkezindeki en yeni kongre ve fuar merkezi Doha Exhibition and Convention Center'da gerçekleştirilecek.
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Katar’ın devleri Türk iş dünyasıyla buluşacak
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