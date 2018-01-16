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Son dakika: sert çakıldı

Kripto para piyasaları bu kez sert düştü. fiyatı 1 saatte yüzde 10 değer kaybederek 11 bin 700 dolar seviyesini gördü

Giriş Tarihi: 16.1.2018 11:47 Güncelleme Tarihi: 16.1.2018 12:38
Son dakika: Bitcoin sert çakıldı

Kripto para birimleri son aylarda büyük rağbet görüyor. Bunların başında da 1 dolar gibi seviyeden 19 bin 532 dolara kadar yükselen geliyor. Ancak Bitcoin tarihi zirvesini 18/12/2017 tarihinde görmüştü ve o günden sonra ise düşüş eğilimi hızlandı.

Bugün de Bitcoin'e satış geldi 1 saat gibi kısa bir sürede Bitcoin yüzde 10 değer kaybetti. Gün içinde ise en düşük 11 bin 400 dolara kadar geriledi. Saat 11:45 itibariyle Bitcoin 11 bin 973 dolarseviyesinde bulunuyor.

Çin'in kripto para ticaretine yönelik sınırlamaları artırmayı tartışması ve Güney Kore'de kripto para borsalarının yasaklanmasının gündeme gelmesi fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Almanya Merkez Bankası'nın kripto paralar için global ölçekte düzenlemelere ihtiyaç olduğunu açıklaması da düşüşte etkili oldu.

REKORDAN DÖNDÜ HIZLI DÜŞTÜ

Aralık ayı ortasında 20 bin dolar civarına çıkarak rekor kıran Bitcoin'de o dönemden bu yana yüzde 40 düşüş görüldü.

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Son dakika: Bitcoin sert çakıldı
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