500 bin kişilik yeni şehir kurulacak

Kanal İstanbul Projesi'nin yeni güzergâhıyla birlikte imar planlamasında yoğun çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirten Küçükçekmece Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Fatih Bilgin, "Yat limanları, marinalar, konut, ticaret, sosyal ve yeşil alanlarla birlikte bölgede hareketlenme olacak. Özellikle Arnavutköy bölgesinde 500 bin kişilik yeni şehir inşa edilecek" diye konuştu. Projeye sadece Türklerin değil yabancıların da büyük ilgi gösterdiğini aktaran İhlas Yapı Teknik Müdürü Celalettin Yıldırım, "Yabancı şirketler artık operasyonlarını İstanbul'dan yönetiyorlar. Bu sayede bölgede ciddi bir istihdam artışı gerçekleşecek" dedi. Atilla Serdar Hamzaoğlu/EKONOMİ

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