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513 adet hem hem para basmaya başladı

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
513 adet HES hem enerji hem para basmaya başladı
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın yerli ve milli enerji stratejisi meyvelerini vermeye başladı. Enerji sektöründe zirveye emin adımlarla tırmanan Türkiye, enerji sektörünün önemli bileşenlerinden projelerini hayata geçirmeye devam ediyor. 2017'nin ilk 11 ayında son 44 yılın en şiddetli kuraklığı yaşanmasına rağmen HES projeleri'nden 53 milyar kilovatsaat enerji üreten Türkiye, bu üretimle ekonomisine 8 milyar 700 milyon TL'lik katkı sağladı. Başbakan , enerji sektöründeki büyümede Türkiye'nin dünyada Çin'den sonra ikinci ülke konumunda olduğunu belirterek, "Enerji talebimiz, 2023'te şu anki kapasitemizin iki katı olacak. Amacımız 2023'e kadar enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak" dedi.

BÜYÜK ATILIM VAR
2003-2017 yılları arasında 513 adet HES'in işletmeye alındığını vurgulayan Yıldırım, "Söz konusu HES'lerin kurulu gücü toplamı 15 bin 86 megavat. Yıllık enerji potansiyelimiz özel sektör işbirliği ile 95.1 milyar kilovatsaate ulaştı. Bu enerji ile doğalgaz ithalatından yıllık 15 milyar TL tasarruf yapıldı. HES'ler cari açığımıza olumlu katkı sağlıyor" diye konuştu.

Binali Yıldırım, yapımı devam eden vizyon baraj projelerinden toplam bin 200 megavatlık Ilısu Barajı ve HES ile 558 megavatlık, Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye'nin enerji talebini karşılamada önemli bir yeri olacağını ifade etti.
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513 adet HES hem enerji hem para basmaya başladı
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