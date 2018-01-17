Çeyrek altın bugün ne kadar? 17 Ocak altın fiyatları ne kadar? GÜNCEL

17 Ocak 2018 çeyrek altın fiyatı ne kadar? Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik vatandaşların da haftanın başından itibaren giderek bu konuda merakının artmasına neden oluyor. Bu alana yatırım yapacak olanlar bireyler 17 Ocak 2018 altın fiyatlarını yakından takip ediyor. ''Çeyrek altın ne kadar'' en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki 17 Ocak Çarşamba günü çeyrek altın fiyatı, cumhuriyet altını fiyatı, yarım ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Güncel altın fiyatlarına sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Jeopolitik riskler ve yükseliş eğilimindeki dolar kuruna bağlı olarak dün 165 lirayı test eden gram altın, bu seviyeden gelen kar satışlarının etkisiyle günü 163,2 liradan tamamladı.

Gram altın, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 163,6 lira seviyelerinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 268 lira, Cumhuriyet altını da 1.095 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise 1.345 dolar ile yaklaşık 4 ayın en yüksek seviyesini test etmesi sonrası 1.335,1 dolar seviyelerinde dengelendi.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altındaki yükselişte küresel piyasalarda doların değer kaybetmesi ve artan jeopolitik risklerin etkili olduğunu belirterek, "Ancak altın fiyatları direnç seviyelerine yakın yerlerde seyrettiği için kar satışları ve düzeltme hareketlerinin yaşanması bizim için sürpriz olmaz. Altın fiyatlarında son dönemdeki yükselişin yerini düşüşe bırakabileceğini düşünüyoruz." dedi.

Altının ons fiyatında 1.335 doların kritik direnç seviyesi olduğunu aktaran Memiş, bu seviyenin aşılması halinde 1.350 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini, olası düşüşlerde ise 1.325 ve sonrasında 1.300 doların destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

Memiş, gram altının ise dün dolar/TL ve altının ons fiyatından aldığı destekle yükseldiğine işaret ederek, "Bu hafta için altının gram fiyatında 160-165 lira aralığını izlemeye devam edeceğiz. Dolar/TL ve altının ons fiyatı, aynı anda düşüşlerini sürdürürse altının gram fiyatı 158 liraya kadar gerileyebilir." ifadelerini kullandı.

17 OCAK ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 163,58

Satış: 163,64

Çeyrek Altın

Alış: 259,98

Satış: 265,86

Yarım Altın

Alış: 518,34

Satış: 531,73

Tam Altın

Alış: 1.043,18

Satış: 1.069,15

Cumhuriyet Altını

Alış: 1.074,00

Satış: 1.084,00

Ata Altın

Alış: 1.072,43

Satış: 1.099,23

14 Ayar Altın

Alış: 92,62

Satış: 92,69

18 Ayar Altın

Alış: 118,62

Satış: 118,70

22 Ayar Bilezik

Alış: 148,19

Satış: 148,30