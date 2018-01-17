ATO Başkanı Baran: E-Ticaret, paranın icadı kadar büyük bir dönüşüm

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak elektronik ticarete güven getirecek olan "güven damgası" uygulamasını değerlendirdi. Türkiye'de elektronik ticaretle ilgili şikayet konularının değerlendirilerek söz konusu uygulamanın gündeme getirildiğini ve uygulamanın zorunlu olmayacağını kaydeden Baran, "İsteyen şirketler yetkilendirilecek kuruluşların güvenlik testlerinden geçerek güven damgası alıp bunu da internet sitelerinde kullanabilecekler. Yani damgayı kullanan şirketten alışveriş yapıldığında ürünün tüketicinin eline eksiksiz ve hasarsız bir şekilde ulaşacağı konusunda şüphe kalmayacaktır. Teknolojik gelişmelerin ve yeni değişen yaşam şeklinin elektronik ticareti beklenenden daha hızlı geliştiriyor. Dijital pazarlama ve satış artık günümüzün satış ve pazarlama yöntemleri arasına girdi. Bu gelişim Türkiye'de ve dünyada devam edecek" diye konuştu.

Türkiye'de 2016 yılı itibariyle elektronik ticaret hacminin 30 milyar TL'yi geçtiğini aktaran Baran, TÜİK'in Hanehalkı Bilişim Teknolojileri araştırma verilerine göre, Türkiye'de her dört kişiden birinin internet üzerinden alışveriş yaptığını kaydetti. Baran, 2016 yılı Nisan ayı ile 2017 yılı Mart aylarını kapsayan araştırma sonuçlarına göre, 12 aylık dönemde, internet üzerinden alışveriş yapanların yüzde 62,3'ünün giyim ve spor malzemesi, yüzde 25,3'ünün ev eşyası, yüzde 24,1'inin seyahat bileti, yüzde 21,9'unun gıda maddesi, yüzde 19'unun da cep telefonu, televizyon gibi elektronik eşyalar satın aldığını belirtti.

Bugünün dünyasında hemen her türlü metanın internet üzerinden satışının yapılabildiğine dikkat çeken Baran, dünya genelinde elektronik ticaretin normal ticaret içindeki payının yüzde 10'lara yaklaştığını ve işlem hacminin de 2 trilyon doları bulduğunu bildirdi. Baran, şöyle devam etti:

"Küreselleşmeyle ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle bir köye dönüşen dünyada elektronik ticaret de adeta bir pazar yeridir. Ürünü alıcıyla buluşturmanın yollarından en eskisi ve en bilineni pazara götürüp satmaktır. Türkiye'de elektronik ticaret gelişime çok açıktır. Bu alandan, perakendecilerimiz, KOBİ'lerimiz yararlanmalı, hatta 2020 yılında 3 trilyon dolara ulaşacağı belirtilen dünya elektronik ticaretinden pay almak için ihracata da bu alanda hedef koyulmalıdır."



"ANKARA E-TİCARETTE ÖNCÜ OLSUN"

Türkiye'de internet kullanıcılarının en fazla olduğu illerin başında Ankara'nın yer aldığını kaydeden Baran, "Sanayi ve ticarette hızla gelişen Ankaramız ülkemizin ihracatçı illerinin başında yer alıyor. İnternet kullanıcı sayımızla da yine öncü bir iliz. Özellikle KOBİ'lerimiz internet üzerinden "elektronik pazarlama" "elektronik ticaret" gibi eğitimler alarak ürünlerini dünya pazarına sunabilirler. Ankara elektronik ticarette öncü bir il olabilir" ifadelerini kullandı.