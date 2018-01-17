Kanal İstanbul’a komşu projeler yaşadı

Kanal İstanbul
'un resmî güzergâhının açıklanmasının ardından gözler bölgede konut projelerine çevrildi. Küçükçekmece
, Ispartakule, Kayaşehir ve Hoşdere'de yer alan projelerin güzergâhın kesinleşmesiyle değerine değer katması bekleniyor. Uzmanlara göre şehre uzaklıkları nedeniyle şimdiye kadar istenen primi yapamayan projeler 'çılgın projeyle' yüksek değer artışı yaşayacak. Arsa fiyatlarında Kanal İstanbul etkisiyle 7 yılda yüzde 3 bin 200'ü aşan fiyat artışları yaşanırken, konutlar ise yüzde 180'in üzerinde değerlendi. Müteahhitler bölgedeki boş arazilerde proje geliştirmek için kolları sıvadı. 17 TAMAM 12 DEVAM
Güzergâhtaki projelerde ezici çoğunluğun ise Emlak Konut
GYO'ya ait olması dikkat çekiyor. Şirket özel sektör işbirliğiyle Kayabaşı, Hoşdere, Küçükçekmece hattında 30 projede yaklaşık 22 bin konut hayata geçiriyor. Bunlardan 17'si tamamlanırken, 13'ü ise devam ediyor. Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum
, Kanal İstanbul'un sadece şehre değil ülke ekonomisine faydası olacak mega bir proje olduğunu söyledi. Kurum, "Kanal güzergâhında yüklenicilerimize ait toplam 30 proje mevcut. Ancak bunun sadece güzergahta değil, büyük çember de etkisini düşünmek gerek" dedi. 23 BİN KONUT YOLDA
Kamu tarafından hayata geçirilecek yapılar olduğunun altını çizen Kurum, "Etrafındaki yerleşim alanları, üniversiteler, sosyal alanlar ve metro yatırımlarıyla uydu kent kuruluyor. İnşaat sektörüne büyük hareket getirecek" diye konuştu. Kurum, Halkalı'daki 1 milyon metrekare arazi üzerinde 8 bin konut inşa edecekleri bilgisini vererek, "Yeni Havalimanı'na yakın konumda 3.6 milyon metrekarelik arazimizde ise 15 bin bağımsız bölüm inşa edeceğiz" dedi. Makro İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Uyan, bölgede 8 yılda 6 binden fazla konut ürettiklerini belirterek Kanal İstanbul'un etkisiyle kısa vadede değer artışı beklemediklerini söyledi. Güzergâhın çevresindeki projeler şöyle sıralanıyor: HOŞDERE TOPLU KONUT ALANI
Tual Bahçekent
Avrupark
Avrupark Hayat
Bahçekent Flora
Cadde Flora
Bahçekent Emlak Konutları
Semt Bahçekent ISPARTAKULE TOPLU KONUT ALANI
Ispartakule Evleri 1. ve 2. etap,
Stüdyo 24
Unikonut,
Avrupa Konutları 1-2-3
Bizimevler 2-3-4
1İstanbul Evleri
Ağaoğlu My Town Ispartakule KAYAŞEHİR TOPLU KONUT ALANI
Avrupa Konutları Başakşehir
Nidapark Kayaşehir
Evvel İstanbul,
Kayabaşı Emlak Konutları
Palladium Kayaşehir
Kuzeyyakası