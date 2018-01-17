Katar ile ticarette Irak kapısı açılıyor

Türkiye, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ambargosuna karşın ekonomik ve askeri destek verdiği Katar'a 200 iş adamıyla çıkarma yaptı. Katar 2022 FIFA Dünya Kupası için 140 milyar dolarlık yatırım hamlesinde Türk işadamlarına yatırım kapılarını sonuna kadar açarken, her türlü kolaylığı gösterme sözü verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Katar Ticaret Odası tarafından organize edilen Türkiye-Katar İş Forumu dün Doha'da yapıldı.

ORTAKLIKLAR ARTACAK

İki ülkenin ekonomik potansiyeline işaret eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Dış ticaretimiz bu seviyenin çok daha üzerinde olmalı. Özel sektörümüz ortaklıkları geliştirmeli. Buna her türlü desteği vermeye hazırız" ifadelerini kullandı. İki ülke arasındaki transit geçişlere de değinen Tüfenkci, "Katar ile ticaretimizi artırmak amacıyla özellikle Irak ve İran üzerinden transitin kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımızı hızlandıracağız. İki ülke arasındaki transit geçişleri kolaylaştıracak, Irak üzerinden transit geçişler sağlayacak bir mekanişzma oluşturmak istiyoruz" diye konuştu.

GÜÇLERİ BİRLEŞTİRELİM

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu foruma iki ülkeden 400 iş insanının katıldığını belirterek, "İş forumunda 13 sektörde ikili iş görüşmeleri olacak. Bundan 15 yıl önce, Katar'dan Türkiye'ye gelen 600 kişiydi. Bu rakam 77 kat, ticaret hacmimiz 60 kat arttı. 15 yıl önce ülkemizde yatırım yapan Katar sermayesi sadece 1 milyon dolardı. Bu da 1.6 milyar dolara ulaştı" dedi.

TÜRKİYE AMBARGOYA KARŞI DURDU

Katar İktisat ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Jassim Al Thani Katar, "Hem Katar hem de Türkiye özel sektörüne ayrıca teşekkür ediyorum. Katar'a uygulanmakta olan zalim ambargonun üstesinden gelmek için olanca gayret göstermişlerdir. Türk ürünleri Katar'da" dedi. Katar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şeyh Khalifa bib Jassim Al Thani ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katkıları sayesinde iki ülke ilişkilerinin önemli bir boyut kazandığını belirterek, "Katar'a zalim ambargoya karşı Türkiye ülkemize destek verdi" diye konştu.