KİT taşeronları için yeni bir umut doğdu

Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nde (KİT) çalışan ve kadroya alınmayan 50 bin taşeron için yeni bir umut doğdu. Başbakan Binali Yıldırım
, Hazine'ye sorularak, KİT'lerdeki taşeronların kadroya alınabileceğini söyledi. AK Parti'nin dünkü TBMM Grup Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından basına kapalı bölüme geçildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu bu bölümde milletvekillerine, taşeron işçilere kadro düzenlemesi hakkında bilgi verdi. Sarıeroğlu, her bakanlıkta ayrı ayrı çalışma yapılarak kadroya geçişlerin yapıldığını ifade etti. Toplantıda milletvekillerinden en çok gelen soru ise kadroya alınmayan KİT'lerdeki taşeronların durumu oldu. Sarıeroğlu'nun, bu soruya "KİT'lerdeki 50 bin taşeron işçi için ayrı bir çalışma yapılabilir" cevabını verdiği öğrenildi. Başbakan Yıldırım da Anadolu Yayıncılar Derneği ödül töreninin ardından konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. KİT'lerde çalışan taşeronlara kadro müjdesi veren Yıldırım, şöyle konuştu: "KİT'lerin mülkiyeti Hazine'ye ait. Hazine bunlara kadro verecek, ihtiyaçları oranında. Bu kadrolarda uzun süredir KİT'lere hizmet eden, taşeron diye tabir edilen vasıflı eleman istihdam edilecek. Etap, etap gerçekleşecek. Kadro tahsisi hemen başlayacak, orada şartları sağlayan herkes yararlanmış olacak."