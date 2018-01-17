Yatırımcıya en iddialı teşvikleri Türkiye sunuyor

Uluslararası Yatırımcılar Derneği
(YASED
) tarafından
düzenlenen Uluslararası
Yatırımcılarla İstişare
Toplantısı'na Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekci,
Maliye Bakanı Naci Ağbal,
Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Faruk Özlü
, Gümrük
ve Ticaret Bakan Yardımcısı
Fatih Çiftçi ve YASED
Başkanı Ahmet Erdem
katıldı.
Bakan Zeybekci, dünyada
en iddialı yatırım teşvik
sistemini Türkiye'nin
sunduğunu, öyle olmadığını
düşünenlerin önerilerine
açık olduklarını söyledi. GÜVENLİ ÜLKE ARIYOR
Zeybekci, YASED'in faaliyetlerine
ve uluslararası
yatırımcıların görüşlerine
büyük önem verdiklerini
kaydetti. Sanayi Bakanı
Faruk Özlü ise yaptığı
konuşmada 2018'in teknolojide
atılım yılı olacağına işaret
ederek bu atılımı yerli ve
milli bir üretim politikasıyla
hayata geçireceklerini söyledi.
Türkiye'nin yabancı
yatırımcılar için son derece
cazip bir ülke olduğunu
belirten Bakan Özlü,
"Doğrudan yabancı yatırım,
güvenli ülkeler arar.
Türkiye, herkes için güvenli
bir ülkedir. 30 milyona
yakın genç ve dinamik nüfusumuz,
en büyük güvencemizdir"
dedi. YASED
Başkanı Ahmet Erdem
ise G20 ülkeleri içinde
en fazla büyüyen ülkenin
Türkiye olduğunu belirterek,
"Hükümetle görüş birliği
içinde olduğumuzu
bilmek uluslararası yatırımcılara
güven veriyor" dedi.