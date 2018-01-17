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Yatırımcıya en iddialı teşvikleri Türkiye sunuyor

ANKARA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018
Yatırımcıya en iddialı teşvikleri Türkiye sunuyor
Uluslararası Yatırımcılar Derneği () tarafından düzenlenen Uluslararası Yatırımcılarla İstişare Toplantısı'na Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi ve YASED Başkanı katıldı. Bakan Zeybekci, dünyada en iddialı yatırım teşvik sistemini Türkiye'nin sunduğunu, öyle olmadığını düşünenlerin önerilerine açık olduklarını söyledi.

GÜVENLİ ÜLKE ARIYOR
Zeybekci, YASED'in faaliyetlerine ve uluslararası yatırımcıların görüşlerine büyük önem verdiklerini kaydetti. Sanayi Bakanı Faruk Özlü ise yaptığı konuşmada 2018'in teknolojide atılım yılı olacağına işaret ederek bu atılımı yerli ve milli bir üretim politikasıyla hayata geçireceklerini söyledi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılar için son derece cazip bir ülke olduğunu belirten Bakan Özlü, "Doğrudan yabancı yatırım, güvenli ülkeler arar. Türkiye, herkes için güvenli bir ülkedir. 30 milyona yakın genç ve dinamik nüfusumuz, en büyük güvencemizdir" dedi. YASED Başkanı Ahmet Erdem ise G20 ülkeleri içinde en fazla büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Hükümetle görüş birliği içinde olduğumuzu bilmek uluslararası yatırımcılara güven veriyor" dedi.
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Yatırımcıya en iddialı teşvikleri Türkiye sunuyor
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