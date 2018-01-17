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tarifesinde değişiklik

kapsamında asgari prim tutarları yeniden düzenlendi. Bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 190 bin lira olarak belirlendi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2018 10:38 Güncelleme Tarihi: 17.1.2018 10:41
Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik

Hazine Müsteşarlığı'nın, " Tarife ve Talimat Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, sigortaya konu asgari prim tutarı 1'inci bölgeden 5'inci bölgeye sırayla 95, 70, 55, 45 ve 35 liradan az olamayacak.

Zorunlu deprem sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı yapı tarzı ayırımı yapılmaksızın 170 bin liradan 190 bin liraya yükseltildi.

Öte yandan, sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedelleri de düzenlendi. Bu kapsamda çelik, betonarme ve karkas yapılar için söz konusu bedel 890 lira, yığma kagir yapılar için 635 lira, diğer yapılar için 310 lira oldu.

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Zorunlu Deprem Sigortası tarifesinde değişiklik
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