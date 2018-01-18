BİM ve Migros devler listesinde

Denetim ve danışmanlık firması Deloitte'un 'Perakendenin Küresel Güçleri 2018' raporu yayımlandı. Raporda dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisi listesine Türkiye'den BİM ve Migros girdi. Listede 149'uncu sırada yer alan BİM 2016'da 6.4 milyar olan gelirini, bu sene 6.6 milyar dolara çıkardı. BİM, son beş yılda en hızlı büyüyen 24'üncü şirket oldu. Migros ise 3.6 milyar dolarlık geliriyle 247'nci sıradan girdi. Migros ise en hızlı büyüyen 37'nci şirket oldu. Listenin ilk sırasında ise ABD'li Wal-Mart yer aldı.

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