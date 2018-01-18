Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > BİM ve Migros devler listesinde

ve Migros devler listesinde

Giriş Tarihi: 18.1.2018
BİM ve Migros devler listesinde

Denetim ve danışmanlık firması Deloitte'un 'Perakendenin Küresel Güçleri 2018' raporu yayımlandı. Raporda dünyanın gelir açısından en büyük 250 perakendecisi listesine 'den ve Migros girdi. Listede 149'uncu sırada yer alan BİM 2016'da 6.4 milyar olan gelirini, bu sene 6.6 milyar dolara çıkardı. BİM, son beş yılda en hızlı büyüyen 24'üncü şirket oldu. Migros ise 3.6 milyar dolarlık geliriyle 247'nci sıradan girdi. Migros ise en hızlı büyüyen 37'nci şirket oldu. Listenin ilk sırasında ise ABD'li Wal-Mart yer aldı.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
BİM ve Migros devler listesinde
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN