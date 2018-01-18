Dolar ne kadar? (18 Ocak 2018)

Türk Lirası'nın seyri açısından haftanın en kritik günü; TCMB saat 14:00'da PPK kararlarını açıklayacak.

Yılın ilk toplantısında bankanın faiz adımı atması beklenmezken, analistler karar sonrası dolar/TL'de yukarı yönlü hareket öngörüyor.

TCMB son olarak, 14 Aralık 2017'de GLP faizini 50 baz puan artırılarak yüzde 12,25'ten yüzde 12,75'e yükseltmişti. Banka, 21 Kasım 2017'den bu yana tüm fonlamayı GLP üzerinden sağlıyor.

Haftaya 3.75 civarında başlayan kur, dolardaki zayıf seyre karşın, jeopolitik risklerle negatif ayrışmış ve salı günü 3,8340'a tırmanmıştı. Kur, daha sonra ABD'den peşi sıra gelen ılımlı açıklamalarla bir miktar gevşedi.

Dolar/TL bugün 3,80'in üzerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise, 4.6460 seviyesinde yer aldı.

FED, BEJ KİTAP RAPORUNU YAYIMLADI

ABD Merkez Bankasının (Fed), şubesinden gelen analizlerle hazırlanan "Bej Kitap" raporuna göre, ekonomik faaliyetler geçen yılın son iki ayında ülke genelinde arttı.

Raporda, "Fed'in 12 şubesinden gelen veriler, ekonominin kasım sonundan aralık sonuna kadar büyümeye devam ettiğini gösterdi. 12 şubeden 11'i sınırlı veya ılımlı büyüme rapor ederken, Dallas Fed'in bölgesinde güçlü büyüme kaydedildi." ifadelerine yer verildi.

Ülkedeki şirketlerin genel olarak 2018'e yönelik iyimser beklentiler taşıdığı vurgulanan raporda, kısa süre önce yasalaşan vergi indirimleri yasasına da değinildi.

Fed'in raporu hazırlamak için yaptığı ankete katılan şirketlerden New York ve Boston gibi doğu eyaletlerde bulunanların yeni vergi yasasının tüketiciler için belirsizlik yarattığı ve özel yatırımlarda ciddi bir artışa neden olmayacağı beklentileri rapora yansıdı. Chicago, Dallas ve Kansas City bölgelerindeki iş yerlerinin ise yeni vergi düzenlemesinin ekonomiyi olumlu etkileyeceğini öngördüğü bildirildi.

Raporda, sektörel bazda değerlendirmelere de yer verilirken, perakende, sanayi ve enerji sektörlerinin büyüdüğü belirtildi.

FİYAT BASKILARI KARIŞIK

Bej Kitap, istihdamın kasım ayında yayınlanan son rapora kıyasla hafif arttığına işaret ederken, ücretlerin de iş gücündeki sıkılaşma paralelinde sınırlı yükseldiği ifade edildi.

Piyasaların raporda odaklandığı tespitlerden bir başkası ise enflasyona yönelikti. Enflasyonun önceki rapora kıyasla bir miktar yükseldiğini ortaya koyan Bej Kitap, buna karşın fiyat baskılarının ülke genelinde bazı bölgelerde artarken, diğerlerinde zayıfladığını gösterdi.