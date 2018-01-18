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’den ’ye “güçlü yatırım” mesajı

Giriş Tarihi: 18.1.2018
EBRD’den Türkiye’ye “güçlü yatırım” mesajı

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası () Başkanı Suma Chakrabarti, "'de bu yıl 1.5 milyar euronun üzerinde güçlü bir yatırımımızın olacağını düşünüyorum" dedi. Bugün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyaret öncesinde açıklamalarda bulanan Chakrabarti, Türkiye'nin en büyük pazarları olduğuna dikkat çekerek, son üç yılda 5.4 milyar euroluk yatırım yaptıklarına dikkat çekti.

HÜKÜMETE MİNNETTARIM
Türkiye'yi bankanın başkanı olarak beşinci kez ziyaret edecek olmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Charrabarti, "Türkiye bizim için çok önemli. Bu ziyaretimizin en temel amaçlarından biri Türkiye ve EBRD arasında Teknik İşbirliği Fonu'nun kurulmasına ilişkin anlaşmayı imzalamak. Türkiye, dört ülkenin kullanımı için (Türkiye, Romanya, Kırgızistan ve ) 25 milyon euroluk bir fon oluşturuyor. Bu bizim söz konusu bu ülkelerdeki projelerimiz açısından çok büyük öneme sahip. Türk hükümetine çok minnettarım" diye konuştu.

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EBRD’den Türkiye’ye “güçlü yatırım” mesajı
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