Samsun yeni yatırımlarla büyüyor

Yeni yatırım ve yatırımcılar ile teşvikler oluşturan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, ekonomik büyümede iddialı. 12 milyar Dolarlık ekonomisiyle Kuzey Anadolu'nun en büyük kenti olduğunu söyleyen Yusuf Ziya Yılmaz "şehrimizde yaşayanların yaşam konforunu yükseltmek dışında, şehrin ekonomisini de büyütmeye yönelik yatırımları teşvik etmek, sanayi yatırımlarını arttırmak, Samsun'u sürekli üreten bir şehre dönüştürmek, daha çok ihracat yapmak, kişi başına düşen geliri yükseltmek gibi vazgeçilmez görevlerimiz var. 1999'da göreve geldiğimde tütüne yıllarca bel bağlayan, çeşitli ekonomik sıkıntılarla boğuşan bir kent ile karşı karşıyaydım. 4 dönemdir başkanlık yapıyorum. İyi bir stratejik gelecek planlamasıyla Samsun'a önemli yatırımlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tarım, sanayi, turizm, sağlık ve medikal başta olmak üzere tekstil, oto yedek parça, sağlık merkezleri, mobilya ve tekstilde alanlarında önemli bir büyüme gerçekleştirdik. Samsun birçok sektörde önemli fırsatları barındırıyor, Karadeniz'e yatırım yapmak isteyen tüm yatırımcıları Samsun'a davet ediyorum" diyor.

SAMSUN LOJİSTİK KÖY NİSAN'DA HİZMETE GİRİYOR

Samsun, Türkiye'de kara, hava, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanına sahip 4 ilden biri olarak öne çıkıyor. Kentin lojistik imkânlarının değeri göz önüne alınarak Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı'nda (BROP) kapsamında Samsun Valiliği koordinasyonunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Merkez Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ve Tekkeköy Belediyesinin katılımıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Samsun Lojistik Köy Projesi hazırlandı. Lojistik alanında doğal altyapısı bulunan Samsun'da 672 dönümlük alanda 2017 yılında tamamlanan ve Nisan ayında hizmete başlayacak olan Samsun Lojistik Köy projesi sağlayacağı altyapıyla Samsun'un ekonomik çerçevede önemini daha da arttıracak. Samsun'un Türkiye'nin ithalat ve ihracat trafiğini büyük ölçüde üstlenebilmesi ve potansiyelini açığa çıkarabilmesi ana hedefiyle geliştirilen Samsun Lojistik Köy Projesiyle; Türkiye'nin 83 Bölgesinde yer alan firmalara lojistik depo imkânlarını sağlayarak, bölgesel rekabet edilebilirliği geliştirmeyi amaçlanıyor. Lojistik Köy'ün Türkiye'nin kuzeye açılan kapısı, Karadeniz'in dağıtım merkezi, güneyle bağlantı noktası olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Türkiye'nin demiryolu bağlantısı bulunan tek lojistik merkeziyle Samsun'un küresel fotoğraftaki konumunu güçlendireceğini söylüyor. Yılmaz, Lojistik Köy için "Avrasya bölgesinde Karadeniz, Ortadoğu, Orta Asya Kafkas ülkelerinin yeni nesil lojistik merkezi olacak. 680 bin metrekare alan üzerine kurulan, uluslararası standartlarda hizmet veren lojistik merkezi ulusal ve uluslararası firmalara hizmet verecek. Geçmişte şehirde coğrafi koşullar sayesinde lojistik alt yapısı zaten kendiliğinden oluşmuştu. Ancak biz, ihracatçı ve ithalatçının malını stoklaması, depolaması için, düşük kira bedelleri ile depolayacağı alanlara ihtiyaç olduğunu görerek bu merkezi hayata geçirdik. 53 milyon Euro'luk hibe kullanarak Anadolu'nun en büyük lojistik merkezini bitirdik. Samsun ticaret şehri… Bu projeyi Samsun'dan yapılan ihracatın tercih edilebilir olması, ithalatın ve ihracatın daha karlı hale gelmesi ve ekonomiyi büyütmek için verdiğimiz çabalara alt yapı olması amacıyla hayata geçirdik" diyor.

SAMSUN EKONOMİSİNİN YÜZDE 24'Ü SANAYİ GELİRLERİNDEN

Samsun, 1990 sonrası birçok sanayi koluna yatırım yapmaya başladı, 2000'li yıllarda yatırımlar şekillendi. 2002 yılından sonra ise sanayi yatırımları açısından büyük atılımlar yapmaya başlandı. Bugün Samsun ekonomisinin yıllık yüzde 24'lük kesimini sanayi gelirleri oluşturuyor. Kentte Kavak, Havza, Bafra, Merkez Tekkeköy ve Samsun Gıda Organize olmak üzere 5 Organize Sanayi Bölgesi ve 15 farklı sanayi sitesi bulunuyor. İl genelindeki Organize Sanayi Bölgelerinde üretimde olan 137 işletmede toplam 6 Bin 552 kişi istihdam ediliyor. OSB'lerde ise ağırlıklı olarak makine sanayine yönelik yedek parça, enjeksiyon ürünler, cerrahi el aletleri ve medikal ürünlerin imalatı, mobilya imalatı ile gıda sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yer alıyor.

Samsun limanı bugün yılda ortalama 3 bin gemiye ev sahipliği yapıyor. Limanda kurulan serbest bölge, Samsun sanayine ucuz ve teknolojik hammadde girişini kolaylaştırıyor. Samsun serbest bölgesinin yıllık 100 milyon Dolar'a yaklaşan ticaret hacmi bulunuyor.

TÜRKİYE'NİN İLK MEDİKAL İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SAMSUN'DA KURULACAK

Samsun, 10 adet Özel Hastane ve 4500 yatak kapasitesi ile Türkiye'nin kişi başına en fazla yatak kapasitesi olan şehri. Aynı zamanda Orta Anadolu-Karadeniz Bölgesinde sağlık hizmetleri yönünden merkez durumunda olup, Sağlık Bakanlığı'nın sağlık hizmetinde markalaşmayı hedeflediği 20 şehirden biri. Başkan Yusuf Ziya Yılmaz "kuzey ülkelerde sağlık sektörü çok kötü durumda. Hastaneleri teknoloji ve hizmet alanında oldukça zayıf… Bu ülkeler Samsun'a 1 saat uçuş mesafesinde ve biz bu kapasiteyi karşılayabilecek potansiyele sahibiz. Bu ülkelerle ortak sağlık yatırımları yapacak birikime sahibiz" diyor.

250'e yakın kamu ve özel sağlık kuruluşu, 35 yıldır bölgeye hizmet veren ve sektörün ihtiyaç duyduğu tüm kademelerdeki insan kaynağını yetiştiren tıp fakültesi, eğitim araştırma hastanesi, Havza ve Lâdik termal bölgesi, Anadolu'nun ilk ilaç fabrikası, cerrahi aletler sektöründe dünyada 3. kümelenme merkezi vb. özellikleriyle Karadeniz bölgesinin tek ve önemli sağlık kenti olan Samsun, ulusal ve uluslararası sağlık kenti olmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Son zamanlarda gerçekleşen yatırımlar ile Samsun'un özellikle cerrahi el aletleri imalatı konusunda, Almanya'nın Tutlingen ve Pakistan'ın Sialkot kentlerinden sonra dünyanın üçüncü cerrahi el aletleri üretim üssü olduğu biliniyor. Samsun'da imal edilen medikal ve cerrahi ürünler ABD ve Çin'in de bulunduğu yaklaşık 70'in üzerinde ülkeye ihraç edilirken, 2011 yılında Samsun'daki cerrahi alet üretimi yapan firmalar kümelenme maksadı ile Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği (MEDİKÜM) çatısı altında bir araya geldi.

Samsun'da 40'a yakın firma 15 bin çeşit cerrahi aletin üretimini gerçekleştiriyor. Cerrahi aletler başta olmak üzere, sterilizasyon kutuları, ortopedik implantlar, cerrahi motorlar, ameliyat lambaları, gaz sistemleri gibi birçok değişik alanda üretime devam ediliyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar ile Türkiye'de ilk olarak Samsun İli, Bafra İlçesi, Doğankaya Köyü Mevkiinde Medikal İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları başlatıldı.

DÜNYADA DENİZ DOLGUSU İLE OLUŞTURULAN ALANA YAPILAN İLK GOLF SAHASI SAMSUN'DA

Spora yapılan yatırımlarla adından söz ettiren Samsun, yeni açılan modern kapalı spor salonlarının yanı sıra inşaatı devam eden 35 bin kişilik stadyumu ile sporda daha büyük organizasyonlara hazırlanıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin birlikte yürüttüğü, 300 dönümlük alan üzerinde kurulu 9 delikli golf sahası ve Samsun Golf Kulübü, 2016 yılında hizmete girdi.

Türkiye'nin en büyük ikinci golf sahası olarak öne çıkan Samsun Golf Sahası, deniz dolgusu ile oluşturulan alana yapılmış dünyanın ilk ve en büyük golf sahası… 1 yıl içinde 250 profesyonel golfçüye ve 3 müsabakaya ev sahipliği yapan saha, uluslararası müsabakalar ve golf turizmi için çalışmalara başladı. 2017 yılının Samsun için spor yılı olduğunu belirten Yusuf Ziya Yılmaz "2017 de işitme engelliler olimpiyatına ev sahipliği yaptık. Golf kulübünün de olimpiyatlarda kullanmasına imkan verdik. Samsun adeta bir spor şehri oldu. Spor tesisi alt yapısını tamamlamış ender şehirlerindeniz" diyerek iddiasını ortaya koyuyor.

SAMSUN İSTİHDAM GÜCÜNÜN YÜZDE 67'Sİ TARIM ALANLARINDA

1 milyon hektarlık yüzölçümünün yüzde 48 i tarıma elverişli alanlardan oluşan Samsun, Anadolu'nun tarım merkezi. Ekonomisinin yüzde 23'ünü tarım gelirleri oluşturuyor. İstihdam gücünün yüzde 67'si tarımda çalışıyor. Türkiye'deki fındık üretiminin yüzde 15'i, pirinç üretiminin yüzde 13'ü Samsun'dan karşılanıyor. Kividen şeftaliye, mısırdan tütüne sebzeden tahıla onlarca ürün çeşitliliği ve ekolojik tarımdaki başarıları ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Samsun hayvancılıkta da Anadolu'nun önemli merkezlerinden… Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığı üretimi yaygın… Son 10 yılda kümes hayvancılığı üretimi yüzde 93 arttı. Manda ve manda ürünleri üretiminden yüzde 15'lik payla Türkiye'de birinci sırada.

Tarımda dayalı sanayi Samsun ekonomisine önemli bir ivme kazandırıyor. Fındık ve pirinç işleme fabrikalarının yanı sıra süt ürünleri fabrikaları, lokum işleme fabrikaları, balık unu, tavuk ve et ürünleri tesisleri ile her yıl milyonlarca dolarlık ihracat potansiyeline ulaşıyor. Kentteki gıda organize sanayi bütün bu üretim kolları için çok önemli bir altyapı sağlayarak binlerce kişiye istihdam imkânı doğuruyor.

TURİZM ÇEŞİTLİLİĞİ İLE ULUSAL VE ULUSLARARASI TURİZM HAREKETİ ARTACAK

Kültür, doğa ve deniz turizmi açsından zengin turizm çeşitliliğine sahip Samsun, 4 mevsim turizm potansiyeli ile dış turizm yanında iç turizminin de ilgisini çekebilecek önemli bir şehir. Doğa ile iç içe sahilleri, tarihi, Akdağ'ın ihtişamı ve yaylaları, Yeşilırmak deltasının yarattığı eko-turizm fırsatları ile Karadeniz'in en önemli turizm kenti olarak öne çıkmayı hak ediyor.

Sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde Samsun'da kayaktan yüzmeye, doğa turizminden yayla turizmine kadar birçok aktivite gerçekleştirilebiliyor. Artan turizm yatırımlarıyla yaygınlaşan 5 yıldızlı oteller ve konaklama tesisleri bugün binlerce kişiyi ağırlıyor.

Samsun Belediyesi'nin öncülüğünde uluslararası turizme kazandırılan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin, 'Dünya Mirası Listesi'ne alınması için UNESCO ile yürütülen süreç devam ediyor. Göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için hayati önem taşıyan delta, bu kuşların uçuş hazırlığı ve uçuş sonrası dinlenebildikleri, beslenebildikleri ve korunabildikleri tek alan. Kuş Cenneti'nin de içinde olduğu Samsun Kızılırmak Deltası, Büyükşehir Belediyesi'nin yoğun çalışmaları sonucu UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne adaylık sürecini tamamlayarak, UNESCO Dünya Miras Merkezi'nin resmi web sitesinde geçici listedeki yerini aldı. Yusuf Ziya Yılmaz Kuş Cenneti için " Geçici liste yerine, kalıcı listede yer alması için büyük çaba gösteriyoruz. Kuş Cenneti'ne dikkatleri çekmek için çeşitli turlar, foto safari ve bilgilendirme toplantıları düzenliyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti için, deltanın tanıtımı, doğal hayatın korunması ve bitki ve hayvan türlerinin hayatlarını sürdürebilmesi için büyük bir çalışma içindeyiz" diyor. Samsun'un turizm varlıkları açısından zenginleştirilmesi ve bu varlıkların ortaya çıkarılması için yapılan yatırımların yanında konaklama ve hizmet merkezlerinin çoğaltılması yönünde de yatırımlar yaptıklarını ifade eden Yılmaz " turizmde başarıya ulaşmanın en önemli alanlarından biri nitelikli konaklama yeterliliği ve hizmet kalitesinin artırılmasıdır. Şu anda 5 yıldızlı ulusal ve uluslararası oteller kentimizde yatırım yaptı. Restoranlarımız, kafelerimiz ve hizmet noktalarımız son derece şık ve başarılı konseptler ile hizmet veriyor. Mavi bayraklı 7 plajımız ile şehrin her noktasından denize girilebiliyor. İl ve ilçeler çok değerli doğa ve kültür varlıkları ile zengin bir turizm çeşitliliğine sahip. 'Tarihimize yer açıyoruz' sloganı ile kültürel ve tarihi restorasyonlarımızı önemli ölçüde tamamladık. Sıra pazarlama aksiyonlarında. Bu amaçla ulusal ve uluslararası fuarlara katılıyoruz, tanıtım günleri yapıyoruz. Körfez ülkeleri, Arap Yarım Adası, Rusya, Bulgaristan ve Ukrayna hedef pazarlarımız. Buralardan direk uçuşlar için görüşmeler yapıyoruz. Rus Havayolları direk uçuşlara başladı" dedi.