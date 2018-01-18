Wikipedia yasa dışı içerikte ısrarcı

Türkiye'ye bazı terör örgütleri ile işbirliği yapma iftirası atan içerikleri Türkiye'nin talebine rağmen kaldırmayan ve erişimi mahkeme kararı ile engellenen Wikipedia'nın yanlış yönlendirme ve algı operasyonuna yanıt gecikmedi. Wikipedia'nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı'nın Genel Müdürü Katherine Maher'in erişim yasağına yol açan makalelerin değiştirildiği iddialarına cevap Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan'dan geldi. Maher'in "erişim yasağına yol açan içeriğin değiştirilmesine rağmen erişim yasağının devam ettiği" şeklindeki açıklamasının "yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı" olduğunu anlatan Sayan, "Wikipedia, yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış, ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme uygulanmak zorunda kalınmıştır" dedi. Erişim engelleme kararı sonrası Wikipedia yetkilileri ile yapılan toplantılarda firmaya Türkiye'yi terör örgütleri ile işbirliği içerisinde göstermeye çalışan ve kendi politikalarına da açık bir şekilde aykırılık teşkil eden içeriklerin defalarca bildirildiğini söyleyen Sayan, "Yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir. Erişim engelleme kararının kaldırılması ile ilgili takdir bağımsız adli mercilerdedir" dedi.

4 TALEP HÂLÂ YERİNE GETİRİLMEDİ

Wikipedia Türkiye'nin "Temsilcilik açma, uluslararası hukuka uygun hareket etme, mahkeme kararlarını uygulama ve Türkiye'ye yapılan operasyonların bir parçası olmamaları" taleplerini de yerine getirmedi.