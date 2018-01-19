Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Ekonomi Haberleri > Doğuş Nusr-Et’i halka arz ediyor

Doğuş Nusr-Et’i ediyor

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Doğuş Nusr-Et’i halka arz ediyor

'in sahibi olduğu , yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream Grubu'ndan ayırıp etmek için hazırlık yapıyor. Kaynaklara göre, D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve ünlü et restoranı Nusr- Et de bulunuyor. Kaynaklar oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019'da Londra'da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söylediler. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre bu restoranlar arasında Günaydın, Da Mario, Fenix, Rüya ve Gina da bulunuyor.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Doğuş Nusr-Et’i halka arz ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN