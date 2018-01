Doğuş Nusr-Et’i halka arz ediyor

Ferit Şahenk'in sahibi olduğu Doğuş Holding, yiyecek-içecek işinin bir kısmını D.ream Grubu'ndan ayırıp halka arz etmek için hazırlık yapıyor. Kaynaklara göre, D.ream çatısından yeni birime taşınması planlanan restoranlar arasında Zuma ve ünlü et restoranı Nusr- Et de bulunuyor. Kaynaklar oluşturulan yeni iştirakin bu yıl içinde bir dolar cinsi tahvil ihraç edebileceğini ve 2019'da Londra'da halka arz edilmesi üzerinde çalıştığını söylediler. D.ream çatısı altında işletilen 160 restoran bulunuyor. Şirketin internet sitesine göre bu restoranlar arasında Günaydın, Da Mario, Fenix, Rüya ve Gina da bulunuyor.

