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sitesi e-ihracata giriyor

Giriş Tarihi: 19.1.2018
GittiGidiyor sitesi e-ihracata giriyor

E-ticaret alanında faaliyet gösteren , ihracat için de online platform hazırlıyor. Şirketin Genel Müdürü Öget Kantarcı, "E-ihracat projemizle 2018'de sınırlarını aşacağız. 'dan başlayarak e-ticaret ile Türk ürünlerini dünyayla buluşturacağız" dedi. Yeni projelerinin sadece GittiGidiyor için değil, Türk e-ticaret sektörü için de önemli olduğunun altını çizen Kantarcı, "15 milyondan fazla ürün çeşidiyle GittiGidiyor, zaten zengin bir platform. Hedefimiz e-bay'ın global envanter avantajını kullanarak bunu 45 milyona çıkarmak" diye konuştu.

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