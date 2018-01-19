İzmir projesini Körfez’e tanıttı

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, 2017'de yabancılara 20 bin civarında konut satıldığını belirterek, bunların yaklaşık yarısının Körfez ülkelerine satıldığını söyledi. Katar'ın bu ülkeler arasından ciddi pay aldığını ve Türkiye'ye önemli yatırım yaptığını dile getiren Durbakayım, bu fuara geçen yıl da katıldıklarını, talebin her geçen yıl artacağını bildirdi. Emlak Konut
GYO tarafından açılan ihaleyi Halk GYO ile kazandıkları Alsancak Projesi'ni fuarda tanıttıklarını dile getiren Durbakayım, yaklaşık 40 dönüm üzerindeki projenin inşasına yakında başlayacaklarını bildirdi. Durbakayım, "Burada talep topladığımız projenin satışlarına yaklaşık 3 ay sonra başlayacağız. Yaklaşık 140 bin metrekarelik satılabilir alanı olacak projenin içerisinde otel, home-ofis, rezidans, ticari, sosyal ve kültürel alanlar yer alacak. Ayrıca diğer 4 projemizin de burada tanıtımını ve satışını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.