Merkez Bankası’ndan güçlü enflasyon vurgusu

Faiz
oranlarını değiştermeyen Merkez Bankası
, karar metninde yaptığı değişiklikle enflasyonda kalıcı düşüş görülene kadar sıkı duruşun korunacağı mesajını verdi. Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya
başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) faiz koridorunun alt bandı, politika faizi, üst bant ve geç likidite faizini değiştirmedi. BAZ ETKİSİ METNE GİRDİ
PPK sonrası yapılan açıklamada, "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" denildi. Enflasyonun "baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız" değerlendirileceği vurgusu piyasalar tarafından olumlu karşılandı. Merkez Bankası'nın sıkı para politikası söyleminin önemli olduğunu belirten Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Önemli bir iletişim örneği sergilendi" dedi. PİYASAYA GÜVEN VERDİ DOLAR ÇAKILDI
Murat Çetinkaya başkanlığındaki PPK'nın kararlı duruşu, piyasada iyimserliği artırdı. Dolar 3.78'in altına inerken, TL dolar karşısında yüzde 1.2 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu. Borsa ise günü 116 bin 856 puanla kapattı.