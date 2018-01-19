Piyasalar Fitch'i bekliyor

ABD Temsilciler Meclisi, dün ülkedeki federal kurumların finansman yetersizliği nedeniyle 19 Ocak Cuma gecesi kapanmasını önleyecek dördüncü bütçe tasarısını onayladı. Federal kamu hizmetlerinin 16 Şubat gecesine kadar sürdürmesini sağlayacak tasarının Senato'dan geçip geçmeyeceği ise belirsizliğini koruyor. ABD'de dün açıklanan işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, geçen hafta 220 bine gerileyerek son 45 yılın en düşük seviyesine indi. Bu gelişmelere karşın Dow Jones endeksi yüzde 0,37, S&P 500 endeksi yüzde 0,16 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,03 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde'ın yaptığı açıklamada, Almanya için en önemli önceliğin, uzun vadeli büyümenin artırılması olduğunu ve Almanya'nın elinde zorluklarla başa çıkabilecek birçok imkan bulunduğunu söyledi. 117 günden beri hükümetin kurulamadığı Almanya'da pazar günü Sosyal Demokrat Partinin (SPD) olağanüstü kurultaydan çıkacak karar beklenirken, avro/dolar paritesi yükseliş eğilimini korudu. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,74 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,02 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,32 düşüş kaydetti.

Bugün Asya piyasalarında sınırlı da olsa pozitif bir seyir izlenirken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,1, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 yükseldi.

Yurt içinde, dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmazken, karar metninin "şahin" olarak değerlendirilmesi sonrasında döviz kurları geriledi, BIST 100 endeksi yükseldi.

Analistler, "şahin" tanımının, merkez bankalarının sıkı para politikası duruşunu tanımlamak için kullanıldığını belirterek, PPK karar metninde yer alan "Enflasyon görünümünde baz etkisi ve geçici faktörlerden bağımsız, belirgin bir iyileşme ve hedeflerle uyum sağlanana kadar para politikasındaki sıkı duruş kararlılıkla sürdürülecektir" ifadesinin bu görüşü desteklediğini ifade etti.

Kararın ardından dolar/TL yüzde 1 gerileyerek 3,7581'e kadar gerilemesi sonrasında bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,7710 seviyesinde dengelendi. BIST 100 endeksi ise dün 117.759 puanı görmesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,23 artışla 116.856 puandan tamamladı.

Bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirten analistler, piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin bekleneceğini ifade etti. Ekonomistler, Fitch Ratings'in, Türkiye değerlendirmesinde, "BB+" olan kredi notu ve "durağan" olan not görünümünde değişikliğe gitmesini beklemiyor.

Fitch Ratings, 27 Ocak 2017 tarihinde yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin yabancı para cinsinden kredi notunu yatırım yapılabilir seviyenin bir alt kademesi olan "BB+" seviyesine indirmesinin ardından, 21 Temmuz 2017 tarihindeki son değerlendirmesinde ise değişiklik yapmamıştı.