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servisler mercek altında

Giriş Tarihi: 19.1.2018
Sahte servisler mercek altında

Türkiye Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın pazarının 2017'de yüzde 7.3, ihracatın yüzde 6, teşviki ile iç satışların da yüzde 11 büyüdüğünü söyledi. Sektörün 30 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını dile getiren Güler, 2018'de büyüme beklentisinin yüzde 6.1 olduğunu kaydetti. Başkan Yardımcısı İhsan Kara ise sektörün en büyük sorunlarından birinin servisler olduğunu söyledi. Kara "Yetkisiz servisin ne işlem yaptığını kontrol edemiyoruz. Bu nedenle yetkili kamu kurumlarıyla görüşüp bu yıl içerisinde duruma müdahale edilmesini sağlayacağız" dedi.

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Sahte servisler mercek altında
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