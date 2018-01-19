Sahte servisler mercek altında

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Ergün Güler, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırın pazarının 2017'de yüzde 7.3, ihracatın yüzde 6, ÖTV teşviki ile iç satışların da yüzde 11 büyüdüğünü söyledi. Sektörün 30 milyar liralık bir büyüklüğe ulaştığını dile getiren Güler, 2018'de büyüme beklentisinin yüzde 6.1 olduğunu kaydetti. Başkan Yardımcısı İhsan Kara ise sektörün en büyük sorunlarından birinin sahte servisler olduğunu söyledi. Kara "Yetkisiz servisin ne işlem yaptığını kontrol edemiyoruz. Bu nedenle yetkili kamu kurumlarıyla görüşüp bu yıl içerisinde duruma müdahale edilmesini sağlayacağız" dedi.

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