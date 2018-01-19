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SPK’ya Birol Küle mi geliyor?

’tan boşalan Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı’na Birol Küle’nin getirileceği konuşuluyor. 2012’den beri kurul üyesi olan Küle, daha önce de ’de çalışmıştı

Betül ALAKENT
BETÜL ALAKENT Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 19.1.2018
SPK’ya Birol Küle mi geliyor?

Sermaye Piyasası Kurulu'nda (SPK) 'tan boşalan koltuğa Birol Küle'nin getirileceği konuşuluyor. Kulislerde, Küle'nin önümüzdeki günlerde başkanlık koltuğuna oturacağı iddia edildi. 2012'den bu yana SPK'da kurul üyesi olarak görev yapan Küle, 2010-2012 yılları arasında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nda () çalıştı. Küle, TMSF'de Ticari ve İktisadi Bütünlükler İhale Komisyonu Başkanlığı, kurum tarafından yönetimi ve denetimi devralınmış 52 adet şirkette Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Tahsilat Daire Başkanlığı yapmıştı.

BAŞKANIN SÜRESİ DOLDU
7 kişilik kurulda 2015'te Prof. Dr. Nurullah Genç milletvekilliği aday adaylığı için ayrılmış, Himmet Karadağ da 1 Nisan 2016'da Başkanlığı'na seçilince üyeliği bırakmıştı. 15 Temmuz'da 'nün darbe girişimi sonrasında SPK'da yapılan kurul üyeleri Bülent Görkem, Bekir Sıtkı Şafak ve Murat Koç görevlerinden alınmıştı. Kurulda Başkan Dr. Vahdettin Ertaş ile üye Birol Küle kalmıştı. Üye eksikliği nedeniyle SPK iki ay kadar toplanamamıştı. 2016 Eylül ayında, boş bulunan sermaye piyasası kurulu üyeliklerine Talat Ulussever, Yavuz Koç, Mutalip Ünal, Mutlu Akın ve Ünal Eryılmaz atanmıştı. Başkan Vahdettin Ertaş'ın görev süresi de geçen yıl 29 Aralık'ta dolmuştu.

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SPK’ya Birol Küle mi geliyor?
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