Teknofest’te gençler milli teknolojiler için yarışacak

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Türkiye'nin millî teknoloji geliştirmesine katkı sağlaması amacıyla, 20-23 Eylül'de İstanbul 3. havalimanında Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali düzenleyecek. Lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerin tasarlayacakları insansız hava araçları, insansız kara araçları, insansız su altı araçları, robotlar, roketlerle zorlu parkurlarda yarışacak. İstanbul 3. havalimanında tahsis edilecek bir alanda savaşan İHA yarışması yapılacak. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Havacılığı ülkemizde hak ettiği konuma getirmeye katkı vereceğini ve teknoloji yarışmaları sayesinde milli ve özgün teknolojik ürünlerin gelişimine öncülük edeceğini umduğumuz Teknofest'e başta genç kardeşlerimiz olmak üzere herkesi bekliyoruz" dedi.

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